طفلة تبيع الخبز في إشارات المرور لجمع أموال جنازة والدها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفى والدها إثر حادث مروري فقررت أن تصنع خبرا وتبيعه لتوفير أموال لجنازته، هكذا فعلت الطفلة كيلي التي تبلغ من العمر 9 سنوات وفقا لما نشره موقع «سي إن إن».

وأكد أن كيلي ووالدها كانا يحبان الخبز ويصنعانه سويًا، ومع رحيله الآن إثر تعرضه لحادث مروري، قررت توظيف شغفها للخبز في جمع المال لجنازته.

وأثارت الطفلة البريطانية إعجاب جميع من حولها الذين تحمسوا لفكرتها وبادروا بمساعدتها وتقديم الدعم اللازم لها، من خلال شراء الخبز منها بأسعار مرتفعة لجمع أموال الجنازة سريعا.

وأخبرتها ديبي وزوجها جاك بأن والدها فخور بها، وقالت الطفلة الصغيرة: «كان أبي كل شئ بالنسبة لي»، وهذا سبب قيامها بكل ما تستطيع القيام به من أجله

واصطف الناس أمام كشك «كيلي» لبيع الكيك والكوكيز بينما قدم زوجان بشراء قطعتين كوكيز مقابل دفع ألف دولار.

وقال الزوج: «رأيت ان الجائحة لن تمنعنا من المساعدة والاهتمام بالآخرين»، بينما ردت الزوجة: «نعرف كم الألم الذي تمر به كيلي، وكنت في الصف الثالث عندنا فارق والدي الحياة لذلك أشعر بها كثيرا».

وعبرت «كيلي»، عن امتنانها للجميع بسبب مساندتها قائلة: «بكيت بالأمس بسبب عدد الأشخاص الذين كانوا يهتمون للأمر».