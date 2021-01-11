سميرة سعيد توجه رسالة شكر لجمهورها: «مبحبش احتفل بعيد ميلادي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت النجمة التونسية سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها بإطلالة شبابية تشكر من خلالها متابعيها بمعايدتها بمناسبة يوم ميلادها الذي يوافق اليوم 10 يناير.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة التي شاركتها، قائلةً: «مع اني عادة لا احتفل بعيد ميلادي.. لكن كم هو رائع أن أشعر في كل مرة بسعادة وأنا أرى هذا الكم من الحب والمشاعر الصادقة.. من كل قلبي أشكركم».

وتابعت الديفا خلال منشورها التي شاركته عبر حسابها: « كما تمنيتم أن أكون بخير وبصحة.. أتمنى لكم جميعًا الصحة وراحة البال.. وخصوصًا ونحن نمر بهذه الجائحة.. وأدعو من كل قلبي أن تمر بسلام ونستعيد حياتنا.. لكم محبتي».

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، استحسان متابعيها وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، وكان من أبرزها، «حبيبتي سميره كل عام و انتي بخير الله يحفظك و يخليكي لنا يا روحي، تستاهلين كل خير، كل عام وانتي بخير، قد من حكينا وعدنا واكدنا قديش منعشقك مستحيل نعبر عن شي بسيط من عشقنا الك لأن حبك عرقل الأبجدية، انتي سعادتنا والله يكفي انو نشوف البسمه بوجهك الحلو احنا بخير، الديفا سميرة سعيد كل سنة واحنا بنحبك».

سميرة سعيد، مغنية مغربية تعيش في مصر وحاصلة على الجنسية المصرية، وهي من مواليد الرباط، تعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم.

بدأت مشوارها الفنّي في العاشرة من عمرها حيث شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي، وغنّت لأم كلثوم ولفتت إليها جميع الأنظار لما تمتلكه من طاقة صوتيّة،

وفي سنّ العاشرة أصدرت أوّل أغانيها الخاصّة «إلهي» والتي قدمها لها عبد النبي الجيراري، أثناء مشاركتها في برنامج مواهب.