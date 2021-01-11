قدّمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كيك الكراميل، من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.

مقادير عمل كيك الكراميل

2 كوب دقيق

نصف كوب زيت

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف كوب سكر

2 باكو كريم كراميل

1 ملعقة كبيرة خل

1 كوب لبن

3 بيضة

2 باكو فانيليا

ملح

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

كريم شانتي

صوص كراميل

للتزيين 1 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب كريمة أو قشطة

طريقة عمل كيك الكراميل

في الخلاط يخلط اللبن مع البيض والفانيلا والسكر

يضاف الزيت وتخلط المكونات جيدا

في بولة أخرى يخلط بودرة الكريم كراميل مع الدقيق

تضاف رشة ملح ويقلب جيدا حتى نحصل على قوام الكيكة

ثم تقسم على صينيتين مدهونين بالزبدة والدقيق

يغلق الوجه بالفويل ثم يوضع الغطاء

تسوى على البوتجاز حتى تمام النضج وتقدم

لعمل الكراميل

يوضع السكر على النار حتى يتكرمل ثم تضاف الكريمة والزبدة، وتقلب جيدا حتى الحصول على القوام المناسب وتزين بها الكيك، وتُقدم.