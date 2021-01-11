القاهرة - سمر حسين - ليزي كيك من أبرزالحلوى التي تمتاز بالمذاق الذيذ والإقبال من جانب الأطفال، لذا يوضح «هن» أسهل طريقة لتحضيرها دون فرن، وبمكونات بسيطة.

مقادير ليزي كيك بسكوت القرفة

ربع كيلو جرام بسكوت قرفة

ربع كيلو جرام شوكولاتة مذابة

100 جرام زبدة

بسكوت القرفة

علبة لبن مكثف محلي

فراولة للتقديم

طريقة عمل ليزي كيك بسكوت القرفة

في وعاء عميق، اخلطي جميع المكونات جيدا.

قومي بتبطين صنية مستطيلة، بورق نايلون.

ضعي الخليط السابق في الصينية.

ادخليها الثلاجة حتى تمام التماسك

تُقدم باردة مع الفراولة.