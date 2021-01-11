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طريقة عمل قرص البطاطس والبروكلي

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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -

01:25 ص | الإثنين 11 يناير 2021

تحرص كل ربة منزل على تقديم وجبات شهية وغير تقليدية لأفراد أسرتها، لذا تقدم «هن» طريقة عمل قرص البطاطس والبروكلي كالآتي:

قرص البطاطس والبروكلي

مقادير قرص البطاطس والبروكلي

3 حبة بطاطس مسلوقة مهروسة ناعم

حبة جزر مبشور خشن

 2 كوب بروكلي مبشور

ملعقة صغيرة ثوم مفروم 

ملعقة كبيرة شبت

زعتر جاف 

ملعقة كبيرة هريسة 

ملح - فلفل أسود 

2 كوب جبن شيدر مبشور 

للتغطية:

3 بيضة

كوب كورن فليكس مجروش

2 ملعقة كبيرة نشا أو دقيق 

زيت للقلي

التقديم

حزمة شبت 

كوب طماطم

طريقة تحضير قرص البطاطس والبروكلي

تخلط جميع المكونات معا

تشكل على شكل اقراص

تغمر في خليط الدقيق والنشا، ثم تغمر في البيض

تغمر في الكورن فليكس

تقلى في زيت غزير وساخن

تزين بالشبت وأنصاف الطماطم الشيري

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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