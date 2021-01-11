طريقة عمل صينية لحمة في الفرن خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

صينية اللحمة في الفرن من الأطعمة ذات المذاق الخاص والمميز، لذا تسعى السيدات وربات البيوت في التوصل إلى وصفة سهلة وشهية لتحضيره في المنزل.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد» عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، ووصفة سهلة وسريعة لعمل صينية لحمة في الفرن.

مقادير صينية لحمة في الفرن

- قطع من اللحم الضاني

- فلفل رومي

- خل

- ملح

- فلفل أسود

- طماطم مبشورة

- بصل

- ثوم

- زبادي

- زيت

- بهارات

طريقة تحضير صينية لحمة في الفرن

- في البداية يجب خلط اللحم مع الخل في وعاء عميق، وتركها بضع دقائق دون وضع إضافات.

- إحضار صينية فرن عليها ورق المونيوم، لوضع اللحم بها.

- في طاسة منفصلة يتم تشويح البصل في الزيت، مع إضافة ملح وفلفل وبهارات، ثم الثوم والفلفل الأخضر.

- بعد عدة دقائق يتم إضافة عصير الطماطم على الخليط، وتركه حتى الغليان.

- في الخطوة الأخيرة يتم إضافة الزبادي على اللحمة في الصينية، مع البصل، ثم إدخال الخليط في الفرن.