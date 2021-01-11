حفاظا على صحتك.. 4 وصفات للدايت ابتعدي عنها

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك فرق واضح بين طبيعة جسم وآخر، لذلك بعض وصفات «الدايت» أو إنقاص الوزن لا تناسب الجميع ولابد من الابتعاد عنها حفاظا على الصحة، وعدم اتباعها إلا باستشارة طبيب لتجنب آثارها الجانبية.

ويرصد «هن» 4 وصفات للدايت ابتعدي عنها في التقرير التالي:

وصفات كيميائية

يجب الحذر الكامل عند تناول الأدوية والعقاقير المخصصة للدايت وحرق الدهون ولا يتم تجربة أي منها إلا تحت الأشراف الطبي المختص، لاختلاف كل حالة عن الأخرى وعدم الانسياق وراء الإعلانات لأنها غير مضمونة حتى وإن نجحت تجربتها مع الآخرين.

الوصفات الملينة

الاعتماد الكامل على الوصفات الملينة التي تسرع علمية الهضم بشكل مبالغ فيه تضر بالجسم ولا تفيده، لأن كل المكونات الملينة للمعدة في وصفات الدايت تسبب «الإسهال» وهو ما يضعف الحالة العامة للجسم ويفقد ما به من سوائل وكافة العناصر الغذائية المتواجدة في الطعام مع كثرة المعاناة من الإسهال وهو ما يقلل الوزن بسرعة ولكن قد يصيب الجسم بالمزيد من الأمراض.

الوصفات المانعة

كل الوصفات التى تمنع عنصر غذائي بشكل كامل أو الاعتماد على عنصر واحد ومنع باقي الطعام من أخطر أنواع الدايت ووصفات التخسيس فبالرغم من أن هذه الوصفات قد تعطي نتائج سريعة في فقدان الوزن، إلا أن الجسم قد يصاب بضعف عام وانخفاض مناعة يصيبه بأمراض أخرى فضلاً أن الجسم سرعان ما يزيد في الوزن فيما بعد عند الرجوع لتناول الأطعمة الممنوعة فيما قبل مما يزيد الأمر سوء بمضاعفة الوزن وليس فقدانه.

الوصفات الحارقة

الإسراف في تناول الوصفات والمشروبات الحارقة في الصباح الباكر قبل تناول أي وجبة من الأسباب الرئيسية للإصابة بقرحة المعدة، وقد يمتد الأمر للمعاناة من ارتجاع المرئ، خاصة مع مضاعفة كمية مكونات المشروبات بهدف الوصول للوزن المثالي في أسرع وقت.

لهذا يجب الانتباه أن تكون مشروبات الدايت التى تسرع عملية الحرق بكمية مناسبة دون زيادة أحد مكونات عن الآخر فضلاً أن تناولها بمعدل كوب في اليوم بعد الوجبات الرئيسية أو تكون تحت إشراف الطبيب خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة ومشاكل المعدة.