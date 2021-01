أفضل 10 كتب جديدة قد تغير حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

رشحت مجلة "تايم" الأمريكية لقرائها أفضل 10 كتب تم إصدارها حديثا لكي نبدأ بها العام الجديد 2021، والتي تتناول في أغلبها فكرة "التحقيق من الهوية"، بعد عام غير مسبوق من التأمل والأمل نتيجة فيروس "كورونا" المستجد.

وفقا لـ"سبوتنيك" هذه أفضل الكتب العشرة.

1) The Prophets

الرواية الأولى للمؤلف روبرت جونز جونيور، والتي ترسم الآثار المتتالية لعلاقة حب جمعت بين شابين مستعبدين في مزرعة في ميسيسيبي، وعلى الرغم من أن رواية "الأنبياء" تتمحور حول العلاقة المشؤومة بين الرجلين، إلا أن نطاقها يتسع ليشمل المجتمع الأكبر، وتولي اهتماما خاصا للنساء اللواتي شكلن حياتهما.

2) (The Beautiful Struggle: A Memoir (Adapted for Young Adults

يعيد المؤلف تا-نهيسي كوتس طرح روايته المستوحاة عن سيرته الذاتية التي سبق وأن قدمها في عام 2008، ولكن بنسخة موجهة للشباب البالغين، والتي يشرح فيها وحدة عائلته ليكشف عن الصعوبات التي واجهها أثناء نشأته، ويوضح على وجه التحديد جهوده للتواصل مع والده، كما أنه يفحص من خلال روايته عمق العلاقة بينهما، وتلقي الرواية نظرة مؤثرة على كيفية تحول المؤلف إلى ما هو عليه اليوم.

3) The House on Vesper Sands

تدور أحداث رواية الكاتب، بارييك أودنويل، في العاصمة البريطانية لندن بأواخر القرن الـ19، وتتناول في أجواء شديدة الغموض والإثارة تبدأ بالعثور على جثة خياطة قفزت من النافذة، وعثر على كلمات غريبة مخيطة في جلدها.

ويرتبط انتحار الخياطة الظاهر بشبكة أكبر من الوفيات والاختفاء في المدينة، ويقرر حل اللغز مفتش وصحفي شاب لكشف الأسرار المظلمة التي تربط هذه الحالات الغريبة.

4) Aftershocks: A Memoir

ترصد المؤلفة، نادية أوسو، في مذكراتها الأولى والمؤلمة إحساسها المهتز بالانتماء والهوية وهي تتأمل في وحدة أسرتها الممزقة وتربيتها.

5) Detransition, Baby

تقدم المؤلفة، توري بيترز، في روايتها استكشافا جريئا للجنس والأبوة والأمومة والحب، من خلال قصة امرأة متحولة جنسيا هي "ريس" المقيمة في مدينة نيويورك الأمريكية، وتنغمس في ميلها المدمر للذات بإقامة علاقات مع رجال متزوجين، بينما يرغب زوجها السابق "أميس" الذي كان إمراة تدعى "إيمي" في العودة إلى حياته من جديد مع "ريس" حتى لو لم يعد لهما علاقة عاطفية، وعندما يعلم "أميس" أن حبيبته "كاترينا" حاملا بطفله يدعة "ريس" التي هي في أمس الحاجة إلى أن تصبح أما لتربية الطفل معهمت، كمحاولة ثلاثية لفهم أدوارهم في عائلتهم غير التقليدية.

6) Concrete Rose

تتناول رواية الكاتبة، إنجي توماس، قصة طالب المدرسة "مافريك كارتر" الذي يقرر العمل لصالح تاجر المخدرات الكبير "كينج لوردز" من أجل إعالة أسرته أثناء تواجد والده في السجن، لكنه يقرر ضبط مسار حياته بعدما يعلم أنه سيصبح أبا.

7) Remote Control

تستخدم الكاتبة، ندي أوكورافور، رؤيتها الخيالية الشديدة للكشف عن تقاطع الجنس والقوة والتحكم في أحدث رواياتها، وبطلتها "سنكوفا" الابنة المتبناة لملاك الموت، والتي تكتسب قدرة خارقة بعد عثورها على نبتة خضراء غريبة وهي طفلة تجعلها قادرة على القتل بمجرد لمحة من البصر، وتصبح غير قادرة على التحكم في قدرتها التدميرية، ما يتسبب في قتل عائلتها بالكامل.

وبعد تلك المأساة، تخوض "سانكوفا" رحلة للبحث عن إجابات وتحاول معرفة من هي بالضبط، ومن أين جاءت قوتها الخارقة أثناء تنقلها في غانا المتقدمة تقنيا.

8- Let Me Tell You What I Mean

جمعت الكاتبة، جوان ديدون مقالاتها الصحفية وعددها 12 في كتابها الجديد، التي نشرتها بين عامي 1968 و2000.

9) American Baby: A Mother, a Child, and the Shadow History of Adoption

تسلط المؤلفة غابريين غلاسر في روايتها الضوء على كيف أدت ممارسات صناعة التبني إلى قصص لا حصر لها من الأمهات اللاتي يفقدن الاتصال بأطفالهن، وهو ما تضعه بعبارات مكثفة ومخيفة، من خلال بطلة الأحداث "مارغريت إيرل" التي تصبح حاملا وهي في عمر 16 عاما، ويقوم والداها بإيداعها إلى دار للأمومة، وبعد أن تنجب طفلها يهددها العاملون الاجتماعيون بالتنازل عن حقوقها الأبوية، وتظل "غابريبل" لعقود من الزمان تحاول يائسة العثور على ابنها، ولكن وكالة التبني لم تشاركها تفاصيل عن هويته أو حياته الجديدة.

10) Just As I Am: A Memoir

إذا كنت من محبي السير الذاتية، فقد طرحت الممثلة، سيسلي تايسون مذكراتها الشخصية، وهي الحائزة على قائمة من الجوائز المرموقة، بما في ذلك 3 جوائز "إيمي" و"توني" و"أوسكار" وميدالية الحرية الرئاسية.

في مذكراتها التي طال انتظارها، تنظر تايسون إلى الوراء إلى عقودها الرائدة في الصناعة، كما تتنال فصول من طفولتها وعلاقتها المضطربة مع موسيقي الجاز مايلز ديفيس، فضلا عن كواليس تنشر لأول مرة من أفلامها ومسلسلاتها التلفزيونية.