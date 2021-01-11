3 مراحل.. تفاصيل المارثون الرياضي لدعم الفتيات من ضعاف السمع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع
أعلن الدكتور عمرو حسن، مؤسس حملة أنتي الأهم وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، عن اختيار الإعلامية لما جبريل كسفيرة مبادرة «بنسمع بعض» لدعم ضعاف السمع من الفتيات والسيدات، والتي من المقرر أن تطلق أكبر ماراثون رياضي لدعم متحدى الإعاقة السمعية، على أن يكون العائد منه للفتيات والسيدات ضعاف السمع.
وبدورها، قالت لما جبريل، إنها تتشرف بأنها جزء من هذا الماراثون الرياضي الضخم الذي تخصص جميع عوائده لصالح متحدى الإعاقة السمعية من الفتيات والسيدات، موضحة أن ثقافة الانصات والاستماع للآخر هي ثقافة لابد من احترمها ونشرها بين صفوف الناس وإن كنا نركز اليوم على فئة خاصة جدا من السيدات والفتيات إلا أن الجميع في حاجة لتفعيل شعار بنسمع بعض، موجهة تحيدة لكل سيدة وفتاة من ذوى الهمم تسطر قصص نجاح رغم التحديات.
دعم الفتاة التي تعاني من الإعاقة
وتابعت حديثها، أن ذلك اليوم يأتى بهدف توجيه الأنظار نحو تلك الفئة ودعم مستوى الخدمة الطبية المقدمه لهم وتحديدا لدعم المرأة والفتاة المصرية التي تعاني من الإعاقة السمعية، وتسليط الضوء أيضا على أهمية الرياضة كثقافة مجتمعية تعكس تحضر المجتمع المصرى وكل فئاته وتدعو جميع الشباب والفتيات للنزول والمشاركة في هذا الماراثون الرياضي.
يشار إلى أن ماراثون الجرى سينطلق يوم 29 يناير 2021، والذي يتضمن حضور حوالي 100 عداء من مختلف محافظات مصر على أن يشمل الماراثون 3 مراحل:
- المرحلة الأولي جرى المشاركين لمسافة 5 كيلو متر.
- المرحلة الثانية يشارك فيها العداءين للجرى مسافة 25 كيلو متر.
- المرحلة الثالثة والأخيرة هي الجرى 40 كيلو متر، وسوف يوجه جميع عوائده لصالح متحدي الإعاقة السمعية من السيدات والفتيات.