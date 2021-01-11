3 مراحل.. تفاصيل المارثون الرياضي لدعم الفتيات من ضعاف السمع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن الدكتور عمرو حسن، مؤسس حملة أنتي الأهم وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، عن اختيار الإعلامية لما جبريل كسفيرة مبادرة «بنسمع بعض» لدعم ضعاف السمع من الفتيات والسيدات، والتي من المقرر أن تطلق أكبر ماراثون رياضي لدعم متحدى الإعاقة السمعية، على أن يكون العائد منه للفتيات والسيدات ضعاف السمع.

وبدورها، قالت لما جبريل، إنها تتشرف بأنها جزء من هذا الماراثون الرياضي الضخم الذي تخصص جميع عوائده لصالح متحدى الإعاقة السمعية من الفتيات والسيدات، موضحة أن ثقافة الانصات والاستماع للآخر هي ثقافة لابد من احترمها ونشرها بين صفوف الناس وإن كنا نركز اليوم على فئة خاصة جدا من السيدات والفتيات إلا أن الجميع في حاجة لتفعيل شعار بنسمع بعض، موجهة تحيدة لكل سيدة وفتاة من ذوى الهمم تسطر قصص نجاح رغم التحديات.

دعم الفتاة التي تعاني من الإعاقة

وتابعت حديثها، أن ذلك اليوم يأتى بهدف توجيه الأنظار نحو تلك الفئة ودعم مستوى الخدمة الطبية المقدمه لهم وتحديدا لدعم المرأة والفتاة المصرية التي تعاني من الإعاقة السمعية، وتسليط الضوء أيضا على أهمية الرياضة كثقافة مجتمعية تعكس تحضر المجتمع المصرى وكل فئاته وتدعو جميع الشباب والفتيات للنزول والمشاركة في هذا الماراثون الرياضي.

يشار إلى أن ماراثون الجرى سينطلق يوم 29 يناير 2021، والذي يتضمن حضور حوالي 100 عداء من مختلف محافظات مصر على أن يشمل الماراثون 3 مراحل:

- المرحلة الأولي جرى المشاركين لمسافة 5 كيلو متر.

- المرحلة الثانية يشارك فيها العداءين للجرى مسافة 25 كيلو متر.

- المرحلة الثالثة والأخيرة هي الجرى 40 كيلو متر، وسوف يوجه جميع عوائده لصالح متحدي الإعاقة السمعية من السيدات والفتيات.