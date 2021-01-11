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الامارات | رحيل أحد نجوم «مدرسة المشاغبين» هادي الجيار

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القاهرة - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان هادي الجيار، الذي توفي، أمس، متأثراً بإصابته بفيروس المستجد.

وُلد الجيار في أكتوبر 1949، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970.

بدأ مشواره الفني مع الدراما التلفزيونية في مسلسل «القاهرة والناس»، ليقطع بعد ذلك مشواراً طويلاً امتد قرابة الخمسة عقود.

واكتسب شهرة كبيرة بمشاركته في مسرحية «مدرسة المشاغبين»، مع عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي وأحمد زكي، لكنه لم يحقق البطولة المطلقة مثلما حققها هؤلاء النجوم لاحقاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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