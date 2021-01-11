الامارات | ابتكار عدسات لاصقة ذكية تؤدي وظائف متعددة

شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار عدسات لاصقة ذكية تؤدي وظائف متعددة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر فريق بحثي من دول عدة عدسات لاصقة ذكية، مجهزة بوحدة استشعار رقيقة على سطحها، ما يتيح لها إمكانية أداء مهام متعددة. وأفادت الدورية العلمية «ماتر» بأن فريقاً من المهندسين بجامعة ساري البريطانية، بالتعاون مع شركاء من جامعتَي جورج واشنطن وهارفارد بالولايات المتحدة، وجامعة تشيجيانج وجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، والمختبر الوطني للفيزياء في بريطانيا، نجح في تطوير العدسات الجديدة بفضل سبق علمي في مجال تكنولوجيا تصنيع وحدات الاستشعار. وتحتوي العدسات الجديدة على وحدة استشعار ضوئي لتلقي المعلومات البصرية، وجهاز لقياس الحرارة من أجل اكتشاف أمراض العين، ووحدة لقياس الغلوكوز لمراقبة نسبته في الدموع. ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في التكنولوجيا، عن الباحث، شيكي جوا، من جامعة هارفارد، أن «العدسات الجديدة تختلف عن نظيرتها المستخدمة حالياً، إذ إن وحدة الاستشعار الرقيقة التي ابتكرت يمكن تركيبها على عدسات تصحيح الرؤية، ويمكنها أن تتفاعل بشكل مباشر مع الدموع وإجراء القياسات الحيوية المختلفة، من دون أي تأثير في كفاءة الإبصار». وأكد فريق الدراسة أن وحدة الاستشعار التي تثبت على العدسات اللاصقة، يمكن استخدامها لمتابعة الحالة الصحية وتشخيص الأمراض في المستقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news