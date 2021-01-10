زوجة جمال حمزة تهنئ عبدالله جمعة بعيد ميلاده: بتدخل السعادة لقلبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هنأت رشا بدر عبد السلام، زوجة لاعب نادي الزمالك السابق جمال حمزة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم الحالي بنادي الزمالك، عبدالله جمعة، بمناسبة عيد ميلاده.

وشاركت زوجة لاعب الزمالك السابق، صورة لعبدالله جمعة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مرفقة عليها وجه تعبيري رمز قلب، معلقة: «كل سنة وأنت طيب يا قلب مامي».

وتابعت: «عيد ميلاد سعيد لابني، بارك الله فيك دائمًا، كل يوم تجد طريقة لإضفاء البسمة على وجهي والسعادة لقلبي وأنا أحبك، مرة أخرى عيد ميلاد سعيد ابني العزيز».

وكانت رشا عبدالسلام، أثارت الجدل منذ أشهر، بعدما شاركت بمقطع احتوى على ألفاظ نابية، معبرة عن غضبها واستيائها من رئيس نادي الزمالك السابق حينها.