منها البصل.. 9 علاجات تساعدك على التخلص من انسداد الأنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قد يكون انسداد الأنف مزعجًا، ويعتقد الكثير من الأشخاص أنه يكون ناتج عن الإفراط في المخاط بالممرات الأنفية، لكنه يكون بسبب التهاب الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية، وعادة ما تحدث هذه الأوعية المتهيجة بسبب الزكام أو الأنفلونزا أو الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية.

وهناك عدة طرق سهلة للتخلص من انسداد الأنف والتنفس بشكل أفضل، كما أورد موقعا "healthline" و"food.ndtv".

1- خذ حماما:

يساعد البخار الناتج عن الاستحمام على تليين المخاط في أنفك وتقليل الالتهاب، ويمكن أن يساعد تنفسك على العودة إلى طبيعته، على الأقل لفترة قصيرة، ويمكنك الحصول على نفس التأثير عن طريق استنشاق البخار من الماء الساخن في الحوض.

2- حافظ على رطوبتك:

حافظ على تناول السوائل عندما يكون أنفك مسدودا، حيث إنها تساعد على ترقيق المخاط في الممرات الأنفية، ودفع السوائل من أنفك وتقليل الضغط في الجيوب الأنفية.

لذا إذا كان انسداد أنفك مصحوبًا بالتهاب الحلق، فإن الشاي الدافئ والحساء سيساعدان في تخفيف الانزعاج في حلقك أيضًا.

3- استخدم رذاذ محلول ملحي:

يمكن أن يؤدي استخدام بخاخ الأنف الملحي إلى زيادة الرطوبة في أنفك، حيث إنه يساعد على ترقيق المخاط في الممرات الأنفية، وهذا يقلل من التهاب الأوعية الدموية ويساعد على تفريغ السوائل من أنفك، وتتوفر العديد من بخاخات المحلول الملحي بدون وصفة طبية.

4- استخدام وعاء نيتي:

يمكنك غسل فتحات أنفك المسدودة باستخدام وعاء نيتي، وعاء نيتي عبارة عن وعاء مصمم لطرد المخاط والسوائل من الممرات الأنفية، وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) باستخدام الماء المقطر أو المعقم بدلاً من ماء الصنبور.

إليك كيفية استخدام وعاء نيتي: ضع فوهة الوعاء النيتي في فتحة أنف واحدة، ثم قم بإمالة هذا الوعاء حتى يدخل الماء إلى ممر الأنف، وبمجرد أن يتدفق الماء إلى فتحة الأنف، سيخرج من خلال فتحة الأنف الأخرى ويفرغ في الحوض، افعل هذا لمدة دقيقة واحدة، ثم بدّل الجوانب.

5- استخدم ضمادة دافئة:

قد يساعد الضغط الدافئ على فك انسداد الأنف عن طريق فتح الممرات الأنفية من الخارج، ولعمل كمادة دافئة، قم أولاً بنقع منشفة في ماء دافئ، ثم اعصر الماء من المنشفة، وقم بطيها وضعها على أنفك وجبينك، حيث يمكن أن يوفر الدفء الراحة من أي ألم ويساعد على تخفيف الالتهاب في الخياشيم، وكرر هذا كلما لزم الأمر.

6- جرب مزيلات الاحتقان:

يمكن للأدوية المزيلة للاحتقان أن تساعد في تقليل التورم وتخفيف الألم المرتبط بتهيج الممرات الأنفية، وتتوفر العديد من مزيلات الاحتقان بدون وصفة طبية من الطبيب، واستخدم جميع مزيلات الاحتقان بشكل صحيح وآمن، ولا يجب أن تتناول مزيلات الاحتقان لأكثر من ثلاثة أيام دون إشراف الطبيب، وبعد ثلاثة أيام، قد تؤدي مضادات احتقان الأنف إلى تفاقم احتقان الأنف وانسدادها.

7- تناول مضادات الهيستامين أو أدوية الحساسية:

قد ترغب في تناول مضادات الهيستامين أو دواء الحساسية إذا كان انسداد أنفك ناتجًا عن رد فعل تحسسي، حيث يمكن أن يقلل كلا النوعين من الأدوية من التورم في الممرات الأنفية، مما يساعد على فك انسداد الأنف، ويمكن للأدوية المركبة التي تحتوي على مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان أن تخفف من ضغط الجيوب الأنفية والتورم الناجم عن تفاعلات الحساسية.

8- الثوم:

يمكنك تحضير حساء الثوم عن طريق سحق 2 إلى 3 فصوص من الثوم في ماء مغلي، أو فقط تناول فص كامل كما هو، مرتين على الأقل يوميًا للتخلص سريعًا من انسداد الأنف.

9- البصل:

البصل مصدر قوة للفيتامينات والمعادن الأساسية، ومحمل بخصائص مفيدة للصحة ويمكن أن يساعد بشكل كبير في التخلص من انسداد الأنف، وقد تكون رائحة البصل المقشر لمدة 5 دقائق فعالة أيضًا في إزالة احتقان الأنف وتسهيل التنفس بسهولة.