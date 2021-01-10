محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بدأت عدة دول بالفعل في بدء عملية التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا المستجد بعدة لقاحات تم اعتمادها، لعل أبرزها لقاء أكسفورد وفايزر وموديرنا.

على سبيل المثال، من المتوقع أن يتم طرح لقاحات كورونا بأعداد أكبر في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال الأسابيع المقبلة بعد الموافقة على استخدام اللقاح الثالث، وهو موديرنا، لينضم إلى لقاحي فايزر وأكسفورد المتداول بالفعل.

ولكن ما هو أفضل لقاح لـ كورونا، فايزر أم أكسفورد أم موديرنا؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لصحيفة "express".

زعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن موافقة المملكة المتحدة على لقاح ثالث لفيروس كوفيد للاستخدام العام كانت أنباء ممتازة.

وتم تشبيه لقاح شركة Moderna الأمريكية بلقاح Pfizer / AstraZeneca ، الذي كان أول لقاح تمت الموافقة عليه في المملكة المتحدة.

ويعتبر لقاح كورونا هو أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالفيروس القاتل، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد في جميع أنحاء العالم.

وتم الترحيب بوصول اللقاح الحديث من قبل نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، جوناثان فان تام، وقال: "لقاح موديرنا عالي الفعالية هو نجاح مثير للإعجاب آخر للعلم وهو دليل آخر على العمل الجاد للباحثين والمتطوعين غير الأنانيين في التجارب السريرية، سينقذ هذا اللقاح الأرواح بمجرد توفر الجرعات، ولكن من الأهمية بمكان أن نستمر جميعًا في اتباع القواعد لحماية بعضنا البعض حتى يتم حماية عدد كافٍ من الأشخاص"

ما هو أفضل لقاح لـ كورونا؟

جميع لقاحات كورونا الثلاثة المعتمدة من المملكة المتحدة مختلفة، ولكل منها معدلات مختلفة من الفعالية.

نسبة الفعالية

يوفر لقاح فايزر حماية بنسبة 95٪ ضد فيروس كورونا بعد تناول كلتا الجرعتين المطلوبتين.

لقاح موديرنا مماثل بنسبة 94.5٪. على الرغم من أن التجارب لا تزال جارية، وقد تتغير النسبة المئوية.

يمكن أن تكون تجربة أكسفورد فعالة بنسبة تصل إلى 90 في المائة بعد تناول كلتا الجرعتين.

موعد الجرعة الثانية

يجب أن يتلقى المرضى الذين يتلقون لقاح فايزر جرعتهم الثانية بين ثلاثة و12 أسبوعًا بعد الجرعة الأولى.

بالنسبة للقاح أكسفورد، يجب تلقي الجرعة الثانية بين أربعة و12 أسبوعًا بعد الأول.

يتطلب لقاح موديرنا حوالي 28 يومًا بين الجرعات، ولكن قد يتم تمديد ذلك للسماح لأكبر عدد ممكن بتلقي جرعتهم الأولى.

التخزين

ومع ذلك ، فإن أحد أكبر الاختلافات بين اللقاحات الثلاثة هو كيفية تخزينها.

لقاح فايزر Pfizer له عددًا من الشروط لتخزينه وتوزيعه، حيث يجب الاحتفاظ به عند حوالي -70 درجة مئوية.

ابتكرت الشركة المصنعة عبوات ثلج جاف خاصة بها للحفاظ على برودة اللقاحات، ولكن هذا يعني أنه لا يمكن تخزينه إلا لمدة 10 أيام في ثلاجات عادية.

بينما يتطلب لقاح أكسفورد ثلاجة لقاح معينة، والتي تحافظ عليها بين درجتين وثماني درجات مئوية.

يتم تخزين معظم اللقاحات بهذه الطريقة، مما يسهل على عيادات الأطباء والمستشفيات تخزينها.

بينما يمكن أن يستمر لقاح موديرنا Moderna لمدة شهر تقريبًا في الثلاجات المنزلية العادية.

تُترك في درجة حرارة الغرفة، وتظل في فعاليتها المثلى لمدة تصل إلى 12 ساعة، ويمكن حتى تجميدها في المجمد المنزلي لمدة ستة أشهر.