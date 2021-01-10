كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 10:46 مساءً - تعتقد بعض الفتيات أن الفساتين ليست من قطع الأزياء التي تناسب فصل الشتاء، خاصة في الخروجات الكاجوال النهارية، التي تحتاج إلى قطع أزياء عملية وبسيطة.

ولكن هناك العديد من التصميمات المميزة والأنيقة للفساتين الشتوية، تناسب الخروجات النهارية والمسائية على حد سواء.

وفي السطور التالية، ستعرفين كيف ترتدين الفساتين الشتوية على طريقة مدونات الموضة:

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تنسيق الفستان الشتوي مع البليزرعلى طريقة دلال الدوب

دلال الدوب بفستان مع بليزر طويل



في إطلالة مميزة، نسقت مدونة الموضة دلال الدوب الفستان الشتوي بطريقة أنيقة، حيث اعتمدت فستاناً باللون الرمادي ذي تنورة بتصميم A Line، مع بليزر طويل يجمع بين اللونين الرمادي والسيمون.

ونسقت دلال الدوب مع إطلالتها بلوفر ذا رقبة عالية باللون الرمادي، مع حجاب باللون الأبيض، إضافة إلى حزام من الجلد الأسود، وحذاء ذي كعبٍ عالٍ.

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فستان شتوي بسيط من بسمة آل عيسى

بسمة آل عيسى

في إطلالة مميزة وناعمة ارتدَتْ بسمة آل عيسى فستانًا من الصوف البيج مع حزام أسود محدد للخصر،وأكملت مظهرها بعدة إكسسوارات سوداء لمظهر ناعم وأنيق، واعتمدت مع إطلالتها توربان أسود.



تنسيق الفستان الشتوي القصير على طريقة خولة المراغي

تنسيق الفستان الشتوي القصير على طريقة خولة المراغي



في إطلالة أنيقة وناعمة تناسب الخروجات المسائية، نسقت مدونة الموضة خولة المراغي الفستان الشتوي القصير باللون الفوشيا، ذا الرقبة العالية والأكمام الواسعة، مع حقيبة كتف من الجلد وبوت ذي رقبة عالية مُصمماً من الشمواه الأسود.

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فستان شتوي بأسلوب روزي محمود

روزي محمود

اعتمدت الإعلامية والبلوجر المختصة بمجال الموضة والجمال روزي محمود فستان برتقالي مصمم بحزام أسود للخصر مع بوت أسود من الجلد الفاخر، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض ونظارات شمسية ضخمة.