رهف الشامي بتنسيقات شتوية للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 10:46 مساءً - رهف الشامي، إعلامية ويوتيوبر مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومهتمة بأسلوب الجمال والأزياء؛ حيث تنشر على حسابها الرسمي في إنستجرام العديد من الصور لأزيائها المختلفة، ومع دخول فصل الشتاء رصدنا لكُنّ عدة تنسيقات أنيقة وعصرية؛ لتستوحين منها بعض الأفكار.



خيارات شتوية بالألوان الحيادية

تنسيق حيادي كاجوال من رهف الشامي



تعتمد الكثيرات من النساء على تنسيقات الألوان الحيادية لمظهر ناعم وأنيق لفصل الشتاء، لذا تأنقت رهف الشامي بفستان أسود من الجلد المصمم بقَصَّة ضيقة في الخصر، وجملت مظهرها ببوت طويل باللون البني مع حجاب من الساتان المطبع بعدة ألوان لمظهر مميز ومحتشم، وفي إطلالة عملية نسقت قميصًا أبيض رسميًّا مع بنطال بني ومعطف أسود طويل، وأكملت مظهرها بإكسسوارات سوداء لخيار ناعم مناسب لكل النساء، كما اختارت في إطلالة أخرى بنطالًا واسعًا من الجينز الأزرق المصمم بصيحة الجينز الممزق مع بلوزة سوداء مصممة برقبة مرتفعة، وأكملت مظهرها بمعطف أسود طويل وحجاب بني لخيار كاجوال مميز بلمسة عملية.

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تنسيقات شتوية كاجوال من رهف الشامي

اطلاله حيادية كاجوال من رهف الشامي

لخيارات كاجوال مريحة وأنيقة مناسبة للشابات المحجبات ظهرت رهف الشامي بقميص أبيض وبنطال أسود مع معطف طويل أحمر وبوت طويل أبيض، وأكملت إطلالتها بوشاح بكاروهات اللونين الأحمر والأخضر لزي كلاسيكي ناعم، وفي خيار مناسب للسفر أطلت الشامي ببلوزة صوف بنفسجية مع بنطال واسع باللون البيج، وزينت مظهرها بحجاب وحذاء باللون الأسود لزي بسيط وأنيق، ولخيار ثالث ارتدَتْ بنطالًا أسود مع قميص أبيض وبلوڤر أخضر مطبع بطبعات كرتونية، وأكملت مظهرها بإكسسوارات شبابية للمسة حيوية محتشمة.

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إطلالات مريحة ومحتشمة للشتاء

اطلاله شبابية للشتاء من رهف الشامي



نشرت رهف الشامي عبر حسابها على إنستجرام عدة تنسيقات شتوية مريحة، حيث تألقت ببنطال واسع ومعطف أبيض منفوخ مع بلوڤر أزرق مطبع بالأبيض، وأكملت مظهرها ببوت أبيض وقبعة حمراء كلاسيكية لخيار متجدد، وتجملت بمكياج زهري أنثوي للمسة شبابية، وتزينت في الإطلالة الثانية ببنطال أزرق مطبع بالأبيض مع بلوزة بيضاء ووشاح وجورب أحمر لخيار مريح وبسيط للشابات، ومن الناحية الجمالية ارتكز مكياجها على طلاء الشفاه الأحمر.



تحتار الفتيات المحجبات في الطرق المثالية لظهورهن بخيارات دافئة وأنيقة مناسبة للحجاب في فصل الشتاء، ويمكنك استيحاء الخيارات السابقة لمظهر متجدد وعصري.

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