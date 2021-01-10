أبرز صيحات مكياج 2021 من بول قسطنطينيان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 10:46 مساءً - يمتلك خبير المكياج اللبناني بول قسطنطينيان بصمة خاصة يتركها على وجوه النساء عموماً، والنجمات خصوصاً، على رغم حرصه على اعتماد أساليب المكياج بما يتوافق مع شخصية المرأة وملامحها. وفي حوار معه، يتحدث قسطنطينيان عن عالم المكياج بشكل عام، خطوط المكياج الخاصة به، صيحات مكياج 2021، وأمور مهمة أخرى متعلقة بالمكياج...



عالم المكياج في 2020

خبير المكياج بول قسطنطينيان



لا ينكر خبير المكياج بول قسطنطينيان التأثير السلبي الذي تركته جائحة كورونا على عالم المكياج بشكل عام في عام 2020، لا سيما من الناحية الاقتصادية، حيث أن العمل كان في أدنى مستواه بسبب الحجر المنزلي وإلغاء المناسبات، وخوف النساء من التوجه الى صالونات التجميل حرصاً على سلامتهن. لكن من جهة أخرى، رأى قسطنطينيان أن عام 2020 شكل فرصة للمرأة للعناية ببشرتها بشكل أفضل.

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المكياج لتعزيز الثقة بالنفس

مكياج باللون البنفسجي من بول قسطنطينيان



من جهة أخرى، يعتبر خبير المكياج بول قسطنطينيان أن المكياج هو الوجه الثاني الذي تراه المرأة في المرآة، لذلك يساهم في تعزيز ثقتها بنفسها، لا سيما أننا كخبراء مكياج نعمل على إبراز جمال المرأة وملامحها، وإخفاء كل الشوائب والعيوب في وجهها، وتسليط الضوء على مناطق الوجه بطريقة تعكس كل ما هو جميل في ملامح المرأة، مما يشعرها بالإيجابية والسعادة. من جهة أخرى، يقول قسطنطينيان أن بإمكان المرأة إبراز جمالها من دون مبالغة، باستخدام كريم الترطيب أولاً من ثم الباودر والكونسيلر إذا لم تكن لديها عيوب في وجهها، أو بإمكانها استخدام الفاونديشن والباودر، فذلك يعود الى متطلبات بشرتها، لكن من دون مبالغة، لأن التغطية الكثيفة تسلط الضوء على عيوب الوجه. كذلك، يرى قسطنطينيان، أن المرأة بإمكانها في أحيان كثيرة، إبراز جمالها من خلال وضع أحمر الشفاه فقط.

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ضرورة العناية بالبشرة

رموش جذابة وروج زهري



البشرة هي العنصر الأساسي في جمال المكياج، لذلك ينصح قسطنطينيان المرأة بضرورة العناية والاهتمام الدائم ببشرتها بشكل منتظم وصحيح، حيث يرى أن المكياج لا يعطي للمرأة النتيجة المرجوة مهما كانت مستحضرات المكياج فعالة، إذا لم تكن لديها بشرة صحية وناعمة. فترطيب البشرة وحمايتها من العوامل الضارة واستخدام مستحضرات العناية بالبشرة الملائمة، هي أمور كفيلة بمنحها إشراقة طبيعية دائمة.

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مكياج بول قسطنطينيان

مكياج بأنامل بول قسطنطينيان



في سؤال حول صيحات المكياج التي يميل إليها، والتي بالإمكان اعتمادها في كافة المواسم والمناسبات، يجيب خبير المكياج بول قسطنطينيان بأن شخصية المرأة وملامحها هي التي تفرض أسلوب المكياج الذي سيعتمده، بحيث يأخذ بالاعتبار متطلبات الوجه، ويعمل على تصحيح معالمه وإبراز الملامح الجميلة فيه. لكنه في الوقت نفسه يترك بصمته الخاصة على كل وجه يعمل عليه، وخصوصاً لجهة الرموش والعيون والحواجب.

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مكياج المناسبات

مكياج بتدرجات الزهري من بول قسطنطينيان



بالنسبة الى مكياج المناسبات، يفضل قسطنطينيان أن لا تغير المرأة في ملامحها، بل أن تحافظ على طلة طبيعية. وعموماً، هو يميل شخصياً الى المكياج الغليتر والروج الداكن، وأيضاً الى المكياج السموكي الناعم. وبما أن ارتداء الكمامة ضروري بسبب فيروس كورونا هذه السنة، فإن التركيز، سيكون منصباً على العيون، من خلال الرموش والحواجب والغليتر.

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صيحات مكياج 2021

مكياج سميرة سعيد بأنامل بول قسطنطينيان



يتوقع قسطنطينيان أن يكون الغليتر من أبرز صيحات 2021، إضافة الى الألوان الترابية، المكياج السموكي، مكياج العيون باللون الأزرق، وبالأحمر... الى جانب البشرة فائقة التوهج، واللوك الـ Dewy Skin.

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دور السوشال ميديا في عالم المكياج

مكياج كارول سماحة بأنامل بول قسطنطينيان



لقد أصبح تعليم وتطبيق المكياج متاحاً للجميع في ظل السوشال ميديا، وبالتالي أصبحت تؤدي دوراً كبيراً في مجال الموضة والمكياج، وهذا الدور غالباً ما يكون إيجابياً في رأي خبير المكياج بول قسطنطينيان، حيث تتيح مواقع التواصل الاجتماعي التعرف الى مختلف أساليب المكياج والاطلاع على أجدد صيحات المكياج، لكن في الوقت نفسه ينبه قسطنطينيان الى ضرورة توخي الحذر من الغش واستخدام فلاتر المكياج التي تموه ملامح الوجه وتبدلها بشكل تام.

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تجربة جميع صيحات المكياج!

مكياج لطيفة من بول قسطنطينيان



تتعدد صيحات المكياج التي تبرز بشكل موسمي وتصبح رائجة في كل مكان، لكن هذه الصيحات قد تناسب وجوهاً دون أخرى، وفق رأي قسطنطينيان، لذلك على المرأة اتباع الموضة بما يتوافق ويتناغم مع ملامحها، وأن تعتمد ما يتناسب مع شخصيتها.

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نصائح مهمة للمرأة من بول قسطنطينيان

مكياج مهيرة عبد العزيز من بول قسطنطينيان



قبل تطبيق أي مستحضر مكياج، ينصح قسطنطينيان بضرورة استخدام كريم مرطب أو كريم النهار، لأنه يشكل عازلاً شفافاً بين البشرة والمكياج، فيحمي البشرة من جهة، ومن جهة أخرى يمنع المستحضرات من التأكسد وتغير لونها. كذلك، ينصحها بعدم الإكثار من كريم الأساس والكونسيلر، وبوضعهما بالتدريج وتوزيعهما على البشرة بالتساوي. أما في ما يخص مكياج العيون، فينصح بتطبيق ظلال العيون الفاتحة أولاً ومن ثم الداكنة. إضافة الى ضرورة تثبيت أحمر الشفاه باستخدام الباودر. وفي هذا الإطار، يلفت قسطنطينيان الى ضرورة تنظيف أدوات المكياج وتعقيمها، واستبدال اسفنجة المكياج بين الحين والآخر، وذلك تجنباً لانتقال العدوى الى الأدوات ومن ثم الى البشرة.

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