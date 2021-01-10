مكونان طبيعيان يعيدان الإشراقة الى عينيك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 10:46 مساءً - تحتاج عينيك الى عناية خاصة، لا سيما أنهما معرضتان للإصابة بمشاكل كثيرة، من أبرزها الهالات السوداء والانتفاخات، فضلاً عن التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر حول العينين كلما تقدمت في السن. لكن، بإمكانك الحفاظ على شباب عينيك وإشراقتهما من خلال البطاط والخيار، المتوافرين دائماً في مطبخك، فتعرفي الى طريقة استخدامهما، وستكتشفين أنهما بديل البوتكس الطبيعي.



البطاطا

عناية بعينيك



تحتوي البطاطا على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تمتلك قدرة عالية على محاربة التجاعيد وكل أنواع التهابات الجلد، كما تعمل على تبييض البشرة وتقشيرها وإزالة كل الأوساخ عنها. إضافة الى ذلك، تشتمل البطاطا على الأحماض الدهنية والفيتامينات المفيدة للبشرة، مثل البوتاسيوم والمغنيزيوم والفوسفور، التي تعمل على تغذية البشرة ومنحها ملمساً ناعماً.

الخيار

تجديد البشرة



يعمل الخيار على التخلص من الانتفاخات والهالات السوداء تحت العينين، كما يساهم في تجديد البشرة وتحسين الأنسجة الضّامة فيها والحفاظ على مرونتها. إضافة الى ذلك، يساعد الخيار في مكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة الظاهرة على البشرة، فضلاً عن أنه يشدّ البشرة ويحافظ عليها رطبة ومتوهّجة وصافيةً وأصغر سناً.



وصفة الخيار والبطاط لشباب العينين

لجمال عينيك



قومي ببرش نصف حبة من الخيار ونصف حبة أخرى من البطاطا. اخلطي الخيار والبطاطا جيداً وضعيهما في الثلاجة في وعاء مخصص لمكعبات الثلج. وحين تصبح مكعبات البطاطا والخيار متجمدة، انزعيها من الثلاجة وضعيها مباشرة على عينيك المغمضتين، وذلك لمدة عشر دقائق. بعد ذلك شطفي وجهك بالماء البارد.

وللحصول على نتيجة فعالة وسريعة، واظبي على تطبيق هذه الخلطة يومياً، وذلك قبل الخلود الى النوم.

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