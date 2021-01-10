البابونج والنعناع لتهدئة البشرة الحساسة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 10:46 مساءً - يدخل البابونج والنعناع في الكثير من منتجات العناية بالبشرة، وبالأخص البشرة الحساسة، والسرّ في ذلك يرجع إلى مكوّناتهما التي تحتوي على عناصر فريدة تعمل على تهدئة البشرة الحساسة، كما أنهما غنيان بالمواد المضادة للأكسدة، التي تعمل على الحفاظ على شباب البشرة، والفيتامينات التي تساعد على نضارة البشرة والحفاظ على رونقها.

لذلك، احرصي دائمًا على شرب كوب من البابونج أو النعناع يوميًّا لزيادة نضارة بشرتك من الداخل أوّلاً، ثم قومي بتطبيق هذه الماسك مرةً أسبوعيًّا على الأقل لضمان إشراقة بشرتك من الخارج كذلك.

قناع تهدئة البشرة الحساسة

قناع تهدئة البشرة



المكونات:

1. 3 أوراق من اللفت

2. خيارة

3.ثلث كوب من شاي البابونج

4. 6 أغصان من النعناع

5.ملعقتان من شاي البكتين

الطريقة:

1.افرمي النعناع وأوراق اللفت فرمًا خفيفًا

2.أحضري باقي المكونات، ثم امزجيها جيدًا مع النعناع واللفت

3.افرديها على بشرتك ورقبتك ويديك، إذا تبقى بعض من المزيج

4.اتركي القناع حتى يجفّ تمامًا ثم اغسلي بشرتك جيدًا بالماء الفاتر

5.ولا تنسي وضع المرطب الخاص بك بعد غسل بشرتك

تابعي المزيد:حقن " البروفايلو " لإنهاء تجاعيد تقدم العمر