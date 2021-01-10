كيفية تثبيت رائحة العطر في الملابس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 10:46 مساءً - العطور من الاحتياجات اليومية التي لا يمكننا الاستغناء عنها، حيث تحظى باهتمام كبير من الكثيرين، إذ تُضيف لمسة مميزة على كل شخص، ولكن يعاني البعض من مشكلة تثبيت العطور على الملابس لمدة طويلة من الزمن. ولاستخدامها بطرق صحيحة، نقدّم لكم فيما يلي أهم النصائح التي ستساعدك على ثبات العطر، للمسة متميزة ومتألقة.



طريقة تثبيت العطر في الملابس

تثبيت العطر في الملابس



لحيل بسيطة وفعالة في تثبيت العطر على الملابس يجب عليكِ اتّباع عدة طرق، منها رش العطر على الثياب قبل ارتدائها؛ نظرًا لأن الأقمشة تحتفظ برائحة العطور لفترة أطول من الجلد، وننصحك برش عطرك على الملابس من الداخل لضمان تفاعُل رائحة العطر مع الجلد المعطر، ويجب أن تختاري الأماكن المناسبة في الملابس لرش العطر حتى يثبت لأطول فترة ممكنة، مثل ثنايا الملابس أو في ذيل الفستان أو في الجاكيت من الداخل، ويمكنك أن تبلِّلي قطعة من القطن بالعطر وتوزعيه على جيوب الملابس؛ لتتغلغل الرائحة في نسيج الملابس بالكامل، ولكي تضمني تركيزًا أعلى للعطر ننصحك بوضعه في الثلاجة لمدة 12 ساعة تقريبًا قبل الاستخدام، ثم إخراجه ووضعه في مكان دافئ لمدة يوم أو يومين، ويمكنك كذلك تجربة طريقة دفن الزجاجة في الرمال لمدة ثلاثة أيام، ليصبح بعدها تركيز العطر عاليًا جدًّا، ولحيلة بسيطة يمكنك -عزيزتي- رش العطر لثلاث مرات في الهواء ثم التقدُّم بالجسد بحركة سريعة لالتقاط قطرات العطر المتفرقة على الملابس، كما نذكِّرك باختلاف تركيزات العطور على الملابس، حيث تُعد عطور الزهور والفانيليا والمسك والخشب من الروائح الأكثر ثباتًا، وتدوم أكثر من غيرها، بينما تأتي بعدها روائح الحمضيات، فاستخدميها لتحصلي على نفحة قوية وجذابة.

عطر ناعم





تُعتبر العطور من المكونات الجميلة التي تُضفي رائحة عَبِقَةً وزكيّة على مستخدميها، فتزيد من أناقتهم وجاذبيتهم أمام الآخرين، لكن على كل شخص قبل أن يختار العطر المُناسب الذي ينسجم مع شخصيّته وأسلوبه وذوقه أن يعتمد على العطور التي تَثْبُتُ على الملابس والجسم لفترة طويلة، حيث يحسِّن العطر مزاجَ مستخدميه، ويمنحهن لمسة مبهرة.