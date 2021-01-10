طبيب نساء للمتزوجين حديثا: «مش دي الفترة المثالية للحمل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني، إن عوامل الخطر بالنسبة للأشخاص الذين يكونوا أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا هم مرضي السرطان ومرضي السكري والكلي والقلب والكبد، ومن يعاني من مشكلات في نقص الجهاز المناعي، وأيضًا الحوامل.

وأضاف «حسن» خلال مداخلة له عبر «زووم»، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه كلا من الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، على فضائية «DMC»، أنه وأثناء الحمل يضعف الجهاز المناعي للمرأة حتى لا يحدث إجهاض، وتكون السيدة الحامل أكثر عرضه للإصابة بمشكلات في الجهاز التنفسي والتهابات مهبلية وفي مجرى البول، وهو ما يجعلها أكثر عرضه للمشكلات: «ياريت المتجوزين جداد استخدام وسيلة منع حمل، مش دي الفترة المثالية للحمل».

الحفاظ على قوة الجهاز المناعي يكون باتباع الأكل الصحي المفيد

وأوضح، أنه وللحفاظ على قوة الجهاز المناعي يكون عبر اتباع الأكل الصحي المفيد، والابتعاد عن المأكولات السريعة نظرًا لدورها في نقص قوة الجهاز المناعي على مواجهة الفيروسات: «النصائح دي هتحافظ على الجهاز المناعي، ولو عايزه تتجنب الفيروس نفسه تتبع أسلوب التباعد، وتقفل الباب علشان ميجيش زيارات، وتفتح الشباك للتهوية وتحافظ على نظافة اليدين بالماء والصابون».

الحوامل الأكثر عرضه للمشكلات

وأكد أن الحوامل يكونوا الأكثر عرضه للمشكلات من اليوم الأول وحتى الأخير من الحمل، وبالرغم من أن الإصابة بفيروس كورونا أثناء الحمل لا يؤدى إلى تشوه في الأجنة، ولكن قد تسوء حالات السيدات في مراحل مبكرة قبل الولادة بالجهاز التنفسي، وحينها يلجأ الطبيب المعالج لإخضاعها للولادة بشكل مبكر عن الموعد المحدد لها آنفا.

وأشار أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني، إلى أنه يجب اللجوء إلى الأكل الصحي المفيد والعسل الأبيض والمشروبات الدافئة مع التحلية بالعسل الأبيض، وأقراص فيتامين سي مع الراحة التامة وزيادة ساعات الراحة والنوم: «سكر الحمل ده خطر أكبر، ولو كمان حامل هيكون مشكلتين، لافتا إلى أن النصائح العامة العادية يجب أن يتم اتباعها، والأدوية التي يتم استخدامها للحوامل تكون أمنة».