إنجي خطاب تروي كواليس زيارة والدها لها في المنام: تاريخ حياتي مر قدام عيني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة إنجي خطاب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة تجمعها بوالدها الذي توفي قبل 4 أعوام، متحدثةً خلالها عن الذكريات التي جمعت بينهم.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة التي شاركتها، قائلةً: «مر 4 سنوات علي فراقه ولا زال في قلبي حي، حلمت ببابا الله يرحمه كان واحشني أوي لما روحت زورته في القبر من كام يوم قولتله وحشتني عايزة أشوفك وجالي فعلا في الحلم شفت تاريخ حياتي معاه من يوم ما اتولدت متعلقة في رقبته وماسكة في حضنه لحد ما كبرت».

وتابعت الفنانة الشابة، الحديث عن والدها، قائلةً، «شوفته لما كنت تعبانة وعندي ضلع في كتفي فيه مشكلة كان بيقعد يدعكهولي ويبكي علي ألمي، شوفته وهو قاعد جنبي بيغطيني وانا نايمة ويطبطب عليا ويبوس راسي شوفته وهو بيتصل بيا كل ساعة خمسين مرة في اليوم وانا بره في شغلي من قلقه عليا وعاوز يطمن».

وخلال منشورها تذكرت الفنانة كواليس عيد ميلادها، قائلةً: «شوفته يوم عيد ميلادي بعتلي رسالة الساعة 12 على موبايلي كل سنة وإنتي أحلى أميرة كل سنة وإنتي أجمل بنات الكون في عين بابا».

رغم مرور 4 أعوام على رحيل والد الفنانة إلا أن الفراق والحزن لا يزال يقتل قلبها، إذ أشارت خلال منشورها ساردةً كواليس لقائها به في منامها، «شوفته في كل لحظة حب وأمان وحنان إدهالي شوفته ملاك في صورة بشر، تاريخ حياتي معاه مر قدام عيني محدش عارف ولا هيعرف قد إيه علاقتي ببابا».

«كان أبويا وابني وصحبي وأخويا وحبيبي كان سندي وضهري كان مشاعري وإنسانيتي كل ميزة حلوة فيا واخداها منه والله لا يوجد في الدنيا حب مثل حب ورحمة وإنسانية»، بهذة العبارة واصلت الفنانة تعبيرها عن ألم فقدان والدها، قائلةً «أبي لسة محتجاله كل ما أكبر بحتاج لحبه وحنانه وأمانه أكبر كذب من قال السنين بتنسي مفيش قوه في الكون تنسيني بابا اللهم ارحمه واغفر له بقدر حبه لي وحبي له اللهم ارحمه بقدر رحمته بنا وعطائه وحنانه وكرم أخلاقه وطيبته يارب».