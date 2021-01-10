كورونا اليوم: هذا ما يحدث للمرضى بعد 6 أشهر.. واحذر 9 علامات خطيرة للسلالة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

9 علامات خطيرة للسلالة الجديدة

حدد علماء في المملكة المتحدة 4 أعراض يجب اكتشافها في سلالة كورونا الجديدة، وفقا لصحيفة " express" البريطانية.

وفقًا لنتائج الباحث، فإن ترتيب الأعراض يشمل:

الحمى.

السعال وآلام العضلات.

القئ والغثيان.

الإسهال.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) هناك خمس علامات تحذير طارئة للسلالة الجديدة للفيروس القاتل:

علامات الطوارئ هي:

صعوبة في التنفس.

ألم أو ضغط مستمر في الصدر.

ارتباك جديد.

عدم القدرة على الاستيقاظ.

زرقة الشفاه أو الوجه.

هذا ما يحدث للمرضى بعد 6 أشهر

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة The Lancet ، أن أكثر من ثلاثة أرباع مرضى كوفيد-19 لديهم عرض واحد على الأقل مستمر بعد ستة أشهر من المرض في البداية.

وكشفت الدراسة الجماعية، التي تبحث في الآثار طويلة المدى لعدوى COVID-19 على الأشخاص في المستشفى في ووهان الصينية، أن أكثر الأعراض شيوعًا التي استمرت هي التعب أو ضعف العضلات (63 ٪ من المرضى)، حيث يعاني المرضى أيضًا من صعوبات في النوم بشكل متكرر بنسبة (26٪)، كما تم الإبلاغ عن القلق أو الاكتئاب بين 23٪ من المرضى، وفقا لـ" medicalxpress".

فايزر وأكسفورد وموديرنا.. أي اللقاحات أفضل؟

ما هو أفضل لقاح لـ كورونا، فايزر أم أكسفورد أم موديرنا؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لصحيفة "express".

يوفر لقاح فايزر حماية بنسبة 95٪ ضد فيروس كورونا بعد تناول كلتا الجرعتين المطلوبتين، لقاح موديرنا مماثل بنسبة 94.5٪. على الرغم من أن التجارب لا تزال جارية، وقد تتغير النسبة المئوية، يمكن أن تكون تجربة أكسفورد فعالة بنسبة تصل إلى 90 في المائة بعد تناول كلتا الجرعتين.

متغير جديد يضرب 8 ولايات أمريكية

كشفت بيانات رسمية، أن سلالة جديدة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، انتشرت الآن في ثماني ولايات أمريكية على الأقل، حيث سجلت البلاد عددًا قياسيًا من حالات الإصابة.

وفقا لموقع " medicalxpress"، ثبت أن سلالة الفيروس التاجي المعروفة بـB117 ، والتي ظهرت في بريطانيا أواخر العام الماضي، أكثر عدوى بنسبة تتراوح بين 40 و70 في المائة من المتغيرات التي انتشرت سابقًا.

وأظهرت بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC) ، أن السلالة - التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي - تم اكتشافها في ثماني ولايات، وكانت كاليفورنيا وفلوريدا الأكثر تضررًا.