أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. تجنب هذا الأمر خلال العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم تغيير الكمامة بشكل دوري أثناء فترة العزل المنزلي

عادة يقبل عليها الكثيرون رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم تغيير الكمامة بشكل دوري أثناء فترة العزل المنزلي عند إصابة أحد أفراد الأسرة، يجعله عرضة للإصابة بكورونا.

كيف نحمي أنفسنا؟

عن طريق تغيير الكمامة بشكل دوري أو عند تلفها أو ابتلالها.