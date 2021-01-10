سلالة كورونا الجديدة: 4 أعراض يجب البحث عنها و5 علامات تحذيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

لا تزال سلالة كورونا الجديدة تواصل الانتشار، بعد ظهورها لأول مرة في المملكة المتحدة والإبلاغ عن بعض الحالات في عدد من دول العالم.

وحدد علماء في المملكة المتحدة 4 أعراض يجب اكتشافها في سلالة كورونا الجديدة، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

بالنسبة لأولئك القلقين بشأن هذه السلالة الجديدة ومجموعة الأعراض التي يحتمل أن تحذر من عدوى كورونا، حددت دراسة أجرتها جامعة جنوب كاليفورنيا ترتيب الأعراض أثناء تقدمها.

تمكن الباحثون من وضع نمط مميز للمساعدة في تحديد ما إذا كانت الأعراض مثل السعال علامة رئيسية على كورونا أم لا.

لتحديد هذا النمط، قام الباحثون بتحليل معدلات حدوث الأعراض التي جمعتها منظمة الصحة العالمية (WHO) لأكثر من 55 ألف حالة مؤكدة من كوفيد-19.

ووفقًا لنتائج الباحث، فإن ترتيب الأعراض يشمل:

الحمى.

السعال وآلام العضلات.

القئ والغثيان.

الإسهال.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) هناك خمس علامات تحذير طارئة للسلالة الجديدة للفيروس القاتل،

وإذا ظهر على شخص ما أيّ من هذه العلامات، فإن مركز السيطرة على الأمراض يحثه على طلب الرعاية الطبية الطارئة على الفور.

علامات الطوارئ هي:

صعوبة في التنفس.

ألم أو ضغط مستمر في الصدر.

ارتباك جديد.

عدم القدرة على الاستيقاظ.

زرقة الشفاه أو الوجه.