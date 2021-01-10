من مرضها الجنسي لصورها مع الهضبة.. 6 مواقف أثارت بها روان حسين الجدل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا تتعدى مدته ثوانِ معدودة، فضلًا عن التقاط الصور التذكارية، شاركتها الفاشونستا الكويتية، روان بن حسين، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، خلال وجودها في دبي، أثارت بهم الجدل خلال الساعات الماضية بسبب ظهور عمرو دياب معها في الصور والفيديو.

وظهرت «روان» خلال الصورة بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستان طويل محتشم ذات أكمام، باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلًا واعتمدت على الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها.

وشاركت روان الصورة التي تجمعها بالهضبة فضلًا عن مقطع الفيديو المصور، والذي كشفت عن كواليسه من عيد ميلاد إحدي صديقاتها.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الربط بين انفصال كليهما وتخمين دخولهما في علاقة عاطفية، فكان من أبرز التعليقات التي كتبها متابعوها، «مبسوط على الآخر أبو دياب، أنا شايفة إن عمرو هو السعيد برؤيتك، لتكوني حبيبته الجديدة».

لم تكن هذة المرة الأولى التي تثير بها الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبين الحين والآخر يتصدر ايمها محركات البحث المختلفة.

وخلال السطور التالية، يُقدم «هُن» أبرز المواقف التي أثارت بها روان بن حسين، الجدل.

طالبت بتدريس مادة جنسية للمراهقين

قبل أشهر أثارت روان بن حسين، الجدل بين متابعيها، حينما نشرت مقطع فيديو مصور تطالب من خلاله تدريس مادة جنسية للمراهقين، إذ قالت،«أنا ما أقدر ألوم أنفسنا، المفروض نبدأ من المدارس ويكون لدينا مادة جنسية يتعلمها المراهقون، لأنه في مجتمعنا المحافظ ما راح تقعد معنا أمهاتنا ويكلمننا ويفهمننا لأنهن أصلًا يمكن لسن فاهمات ولا عمرهن سمعن عن الأمراض الجنسية».

«يمكن هذا الموضوع حساس وجريء جدًا»، بهذة العبارة واصلت الفاشونيستا الكويتية الحديث عما تريد أن يتم تدريسه داخل المدارس وبين الطلاب، مضيفةً: «بالنسبة لي أشوف أنه عِلم، كلنا لما نيجي نتزوج في الخليج أو الدول العربية يعملون لنا فحوصات للأمراض الوراثية والإيدز فقط عن طريق الدم».

روان بن حسين تقود حملة توعية

ربما أرادت الفاشونيستا أن تزيد من حالات التوعية لدى الفتيات بعزمها على قيادة حملات موجهة بشأن الأمراض الجنسية بمشاركة استشاري ودكتور نسائية.

روان بن حسين تشتبك مع متابعة

وكانت في يوليو الماضي، تعرضت «روان» للانتقاد من إحدى متابعاتها بسبب مشاركتها صورة أثناء وجودها داخل حمام للسباحة، بصحبة طفلتها الرضيعة، وجاء تعليق المتابعة، «معلش كيف تسبحين في مسبح عام وأنتي تقولين زوجك نقلك مرض جنسي».

وجاء رد الفاشونيستا على التعليق بطريقة استنكارية، إذ قالت، «المرض الجنسي بينتقل بالمسبح؟، طب ليه اسمه مرض جنسي».

رسالة روان بن حسين للفتيات

وفي يوليو الماضي، قالت الكويتية في مقطع فيديو مصور، موجهة حديثها للفتيات: «متسكتيش على حقك، اللي يحبك ميغلطش في حقك، ولو حد غلط ياخد مسئولية غلطه.. متقعوش في نفس غلطتي، ومتخلوش نظرة المجتمع والعيب والغلط تخليكي تسكتي عن حقك تجاه الشخص اللي ارتكب جريمة».

تعرضها للخيانة وحقيقة انتقالها مرض جنسي

وروت «روان» من قبل، قصة خيانة زوجها لها، عبر خاصية استوري، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، متحدثة عما تعرضت له من خيانة، وكشفت خلاله عن خيانته لها مع فتيات ليل، تعرضها للإساءة العقلية، فضلًا عن كونه نقل لها مرض جنسي، «نقل إلى فيروس لأنه كان يخوننى مع فتيات ليل».