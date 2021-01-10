من الجلباب الصعيدي إلى الكاجوال.. أزياء خالد الجندي «على كل لون»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جدل كبير أثاره الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على مدار الساعات الماضية، بعدما نشر صورة له ليلة أمس، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالها بإطلالة كاجوال، إذ ارتدى قميص مخططا وحمالتين و«كاب»، الأمر الذي جعل البعض يربط ملابسه بملابس الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس».

هجوم على خالد الجندي ورده على الانتقادات

وسرعان ما شن بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا كبيرًا على «الجندي»، بسبب عدم ظهوره بالزي الأزهري المعتاد على الظهور به، وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في تصريح خاص لـ«الوطن»:«هو أنا طالع بالمايوه دي الدنيا اتقلبت»، حسب قوله، لافتا إلى أنه لابد من إسقاط الشكل أو الرمز وإسقاط الكهنوت الديني، الدرع أو القناع الذي يتخفى وراءه أصحاب النوايا الخبيثة.

إطلالات أزياء الشيخ خالد الجندي

ويتميز الشيخ خالد الجندي، بالحرص على التنوع في ملابسه وأزياءه، خلال ظهوره أمام متابعيه على الشاشات، وليس التمسك بوتيرة واحدة كالعديد من علماء وفقهاء الدين الإسلامي.

الجبة والقفطان

يعد هذا هو الزي الرسمي لمشايخ وعلماء الأزهر الشريف، وهو الذي اعتاد «الجندي» على الظهور به بشكل مستمر على مدار الأعوام الماضية، سواء خلال تقديم برنامجه الديني أو حضوره العديد من المناسبات الدينية المختلفة.

الجلباب الصعيدي

خلال تقديم إحدى حلقات برنامجه، ظهر الشيخ خالد الجندي بإطلالة نالت دهشة متابعيه، حيث ظهر خلالها مرتديا جلبابا صعيديا وممسكا عصا والتي تعرف بـ«النابوت»، وواضعا فوق رأسه طاقية حمراء اللون.

البدل

حرص أيضا الداعية الإسلامي على الظهور خلال بعض حلقاته، وهو مرتديا بدل كلاسيكية مختلفة التصميمات والألوان، فضلا عن ارتدائه قبعة سوداء اللون فوق رأسه.

القميص المخطط

وبإطلالة بسيطة للغاية، أطل «الجندي»، خلال استضافته بأحد البرامج، مرتديا قميصا صيفيا مخططا باللونين الأحمر والأبيض، دون ارتداء أي قبعات.

الجلباب الملون

وفي العديد من حلقات برنامجه الديني «لعلهم يفقهون»، ظهر خالد الجندي، بمجموعة من الجلبابات المختلفة في ألوانها وتصميماتها.