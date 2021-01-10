معلومات عن الفنانة رحاب الجمل.. تميزت بأدوارها الجريئة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أزمة كبيرة شهدها الوسط الفني، على مدار اليومين الماضيين، بعدما كشفت الفنانة رحاب الجمل، عن تعرضها للاعتداء من قبل الفنان باسم سمرة، خلال تصوير مشاهد فيلم «ديك العياط»، داخل أحد الفنادق بالقاهرة.

منشور رحاب الجمل عن الممثل السكران

ومنذ أيام، دونت الجمل، عبر منشورلها، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قالت خلاله: «الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحكم برضو تعتبره حق مكتسب».

وتابعت: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية».

واستكملت:«المرادي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك».

نفي باسم سمرة

ومن جانبه، رد الفنان باسم سمرة، على الاتهامات التي وجهتها له الفنانة «الجمل»، قائلا: «أنا مستغرب أن الموضوع ده قالب الدنيا، ده أتفه من كده وأبسط من كده»، موضحًا أن الفنانة رحاب الجمل كانت مصره على استكمال تصوير الفيلم الذي يشاركها فيه يوم 14، بينما هو يريد أن ينهي الفيلم قبل يوم 14 في الشهر من أجل التحضير لمسلسل آخر.

معلومات عن رحاب الجمل

ويرصد «هن»، خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنانة.

- من مواليد 1974.

- تبلغ من العمر 47 عاما.

- جاءت بدايتها من خلال المشاركة في مسلسل «المسداوية» عام 1998.

- جاءت انطلاقتها الفنية الحقيقية، بعد مشاركتها في فيلم «احكي يا شهرزاد» عام 2009.

- تميزت بجرأتها خلال مشاركتها في بعض الأفلام، منها «احكي يا شهرزاد»، و«عبده موتة».

- توالت أعمالها الفنية بعد ذلك ما بين السينما والدراما، من أبرزها، «كيد النسا»، «مع سبق الإصرار»، «خطوط حمراء».