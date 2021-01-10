بعد ملكة جمال لاتفيا.. عمرو دياب بصحبة فاشونستا كويتية في دبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفاشونستا الكويتية، روان بن حسين، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، بصورة جديدة بصحبة الهضبة الفنان عمرو دياب، خلال تواجدهما في دبي.

ثم عادت روان، وشاركة متابعيها بمقطع فيديو، وهم يحتفلون بعيد ميلاد إحدى صديقاتها، برفقة الهضبة.

وعلى الفور تفاعل المتابعون مع اللقطات المصورة، التي حصدت الإعجابات.

من هي روان بن حسين؟

- ولدت في 30 ديسمبرعام 1996، بالكويت.

- تحمل الجنسية الكويتية والأردنية.

- تدرس القانون بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

- مدونة وناشطة في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها أكثر من 3 ملايين شخص على «إنستجرام».

- أطلقت علامة تجارية خاصّة بها باسم «House of Rawan» لمنتجات ومستحضرات التجميل.

- أطلقت مبادرة «روان بن حسين للمحاماة» لدعم المرأة الكويتية.

- أصدرت في 2017 أول رواية لها بعنوان «كما لم تحب امرأة».

- صُنفت ضمن «قائمة أجمل 100 وجه لعام 2017» من قبل موقع «AboutHer».

- انفصلت عن زوجها منذ عدة أشهر، مؤكدة أنه أصابها بمرض جنسي بسبب علاقاته المتعددة.

الجدير بالذكر أن الهضبة ظهر مؤخرا في صورة بصحبة ملكة جمال لاتفيا أثارت جدلا واسعا، وذلك عقب انفصاله عن دينا الشربيني.