رغم صداقة إيمي بحماتها.. رفضت تربيتها للكلاب فراقبتهم في بيت أبيها بالكاميرا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن يعيشها الفنان حسن الرداد، بعد وفاة والدته مساء أمس، السبت، حيث نعاها الفنان عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مرفقا صورة لهما بالحرم الشريف، معلقا: «توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلمي لي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب، إنا لله وإنا اليه راجعون».

وسرعان ما تصدر اسم الرداد، وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث.

فكانت الفنانة إيمي سمير غانم تجمعها علاقة حب، مليئة بالمواقف الطريفة التي تعكس شخصية إيمي، منذ زواجها من حسن.

موقف طريف جمع بين إيمي سمير غانم وحماتها

ولعل أبرز تلك المواقف، التي سردتها الفنانة دلال عبدالعزيز، خلال حلقتها مع الإعلامية إسعاد يونس.

وقالت الفنانة حينها: «إيمي متعلقة بالكلاب جدا، لكن لا حسن ولا والدته بيحبوهم، ولما اتجوزوا قعدوا الفترة الأولى في بيت حماتها، اللي رفضت الكلاب تماما، وقالتلها تسيبهم عندي».

وتابعت الفنانة: «عشان تقدر تطمن عليهم وهما عندي، ركبت كاميرات في البيت عندي، وبتراقبهم من تليفونها وهي هناك، وبقت تراقب أكلهم وشربهم، وحياتهم وفضلت والدة حسن رافضة برده».

ونعت إيمي سمير غانم والدة زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي».

وتابعت: «هيوحشني حبك ليا وبوستك ليا كل يوم الصبح، فادية الرداد يا أعظم أم وأحن قلب طول عمرك في ضهري وواقفة في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك، ربنا يرحمك وأشوفك في الجنة وأحضنك، بحبك».

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد، كانت فيلم توأم روحي بطولة أمينة خليل وعائشة بن أحمد.