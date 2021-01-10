ماذا يحدث لمرضى كورونا بعد 6 أشهر من الإصابة؟.. دراسة تكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة The Lancet، أن أكثر من ثلاثة أرباع مرضى كوفيد-19 لديهم عرض واحد على الأقل مستمر بعد ستة أشهر من المرض في البداية.

وكشفت الدراسة الجماعية، التي تبحث في الآثار طويلة المدى لعدوى COVID-19 على الأشخاص في المستشفى في ووهان الصينية، أن أكثر الأعراض شيوعًا التي استمرت هي التعب أو ضعف العضلات (63 ٪ من المرضى)، حيث يعاني المرضى أيضًا من صعوبات في النوم بشكل متكرر بنسبة (26٪)، كما تم الإبلاغ عن القلق أو الاكتئاب بين 23٪ من المرضى، وفقا لـ" medicalxpress".

وغالبًا ما كان المرضى الذين يعانون من مرض شديد في المستشفى يعانون من ضعف في وظائف الرئة وتشوهات تم اكتشافها في تصوير الصدر - والتي يمكن أن تشير إلى تلف الأعضاء - بعد ستة أشهر من ظهور الأعراض.

وانخفضت مستويات تحييد الأجسام المضادة بأكثر من النصف (52.5٪) بعد ستة أشهر في 94 مريضًا تم اختبار استجابتهم المناعية في ذروة الإصابة، مما أثار مخاوف بشأن احتمال إعادة العدوى بالفيروس.

ولا يُعرف الكثير عن الآثار الصحية طويلة المدى لـ COVID-19 ، حيث تم إجراء القليل من دراسات المتابعة حتى الآن، تلك التي تم إجراؤها نظرت فقط في عدد صغير من الحالات خلال فترة متابعة قصيرة (عادةً حوالي ثلاثة أشهر بعد التعافي).

وقال البروفيسور بن كاو، من المركز الوطني لطب الجهاز التنفسي، ومستشفى الصداقة الصينية اليابانية وجامعة العاصمة الطبية: "نظرًا لأن COVID-19 مرض جديد، فقد بدأنا فقط في فهم بعض آثاره طويلة المدى على المرضى، يشير تحليلنا إلى أن معظم المرضى يستمرون في التعايش مع بعض آثار الفيروس على الأقل بعد مغادرة المستشفى، ويبرز الحاجة إلى رعاية ما بعد الخروج، خاصة لأولئك الذين يعانون من التهابات شديدة، كما يؤكد عملنا على أهمية إجراء دراسات متابعة أطول في مجموعات سكانية أكبر من أجل فهم النطاق الكامل للتأثيرات التي يمكن أن يحدثها COVID-19 على الأشخاص".

واشتملت الدراسة الجديدة على 1733 مريضًا بفيروس كوفيد -19 خرجوا من مستشفى جين يين تان في ووهان، الصين، بين 7 يناير و29 مايو 2020، وكان متوسط عمر المرضى 57 عامًا، تمت زيارات المتابعة في الفترة من 16 يونيو إلى 3 سبتمبر 2020، وكان متوسط وقت المتابعة 186 يومًا.

وتمت مقابلة جميع المرضى وجهًا لوجه باستخدام استبيانات لتقييم أعراضهم ونوعية الحياة المتعلقة بالصحة، كما خضعوا لفحوصات جسدية واختبارات معملية واختبار مشي لمدة ست دقائق لقياس مستويات التحمل لدى المرضى، وخضع 390 مريضا لمزيد من الاختبارات، بما في ذلك تقييم وظائف الرئة، بالإضافة إلى ذلك، تلقى 94 مريضًا تم تسجيل مستويات الأجسام المضادة في الدم لديهم في ذروة الإصابة كجزء من تجربة أخرى اختبار متابعة.

في المتابعة ، أبلغ 76 ٪ من المرضى عن عرض واحد على الأقل من الأعراض المستمرة، تم الإبلاغ عن إرهاق أو ضعف عضلي بنسبة 63٪، بينما يعاني 26٪ من صعوبات في النوم، و 23٪ يعانون من القلق أو الاكتئاب.

ومن بين 390 مريضًا خضعوا للاختبار الإضافي، أكمل 349 مريضًا اختبار وظائف الرئة (لم يتمكن 41 من إكمال الاختبار بسبب ضعف الامتثال)، المرضى الذين يعانون من مرض أكثر شدة عادة ما يكون لديهم ضعف في وظائف الرئة، مع 56 ٪ (48/86) من أولئك الذين في مقياس الشدة 5-6 (الذين يحتاجون إلى التهوية) يعانون من ضعف الانتشار - انخفاض تدفق الأكسجين من الرئتين إلى مجرى الدم، بالنسبة للمرضى في مقياس الشدة 4 (الذين احتاجوا إلى العلاج بالأكسجين) والمرضى في النطاق 3 (الذين لم يحتاجوا إلى العلاج بالأكسجين) كانت الأرقام 29٪ (48/165) و 22٪ (18/83) على التوالي.

وكان أداء المرضى الذين يعانون من مرض أكثر شدة أسوأ في اختبار المشي لمدة ست دقائق (الذي يقيس المسافة المقطوعة في ست دقائق)، مع 29٪ من أولئك الذين يعانون من مقياس شدة 5-6 يمشون أقل من الحد الأدنى للنطاق الطبيعي ، مقارنة بـ 24 ٪ لمن هم على مقياس 3 ، و 22٪ للمقياس 4.

ووجد الباحثون أيضًا أن بعض المرضى أصيبوا بمشاكل في الكلى بعد الخروج من المستشفى، بالإضافة إلى الرئتين، من المعروف أن COVID-19 ، يؤثر على الأعضاء الأخرى، بما في ذلك الكلى، وأظهرت الفحوصات المخبرية أن 13٪ من المرضى الذين كانت وظائف الكلى لديهم طبيعية أثناء وجودهم في المستشفى يعانون من ضعف وظائف الكلى في المتابعة.

وأظهرت اختبارات الأجسام المضادة في الدم التي أجريت على 94 مريضًا بعد ستة أشهر أن مستويات الأجسام المضادة المعادلة كانت أقل بنسبة 52.5٪ مما كانت عليه في ذروة الإصابة، ويقول الباحثون إن هذا يثير مخاوف بشأن احتمال إعادة الإصابة بـ COVID-19.

ونظرًا لأن عدد المشاركين مع نتائج اختبار الأجسام المضادة في كل من المرحلة الحادة والمتابعة كان محدودًا، فهناك حاجة إلى عينات أكبر في المستقبل لتوضيح كيفية تغير مستويات الأجسام المضادة ضد الفيروس بمرور الوقت، هناك حاجة أيضًا إلى مزيد من العمل لمقارنة الاختلافات في النتائج بين المرضى بالمستشفى والبيوت، حيث لم يتم تضمين المرضى الذين يعانون من أعراض COVID-19 الخفيفة والذين بقوا في مستشفيات مأوى Fangcang المؤقتة في الدراسة.

ولا يمكن أن يُعزى ضعف وظائف الرئة وقدرة التمرين التي لوحظت في الدراسة مباشرة إلى COVID-19 لأن البيانات الأساسية لهذه غير متوفرة، نظرًا للطريقة التي تم بها تحليل البيانات، لم يكن من الممكن أيضًا تحديد ما إذا كانت الأعراض المبلغ عنها أثناء المتابعة مستمرة بعد الإصابة، أو تفاقمت بعد الشفاء، أو حدثت بعد الخروج من المستشفى.

خلص الباحثون إلى: "على الرغم من أن الدراسة تقدم صورة سريرية شاملة لتأثيرات COVID-19 في المرضى في المستشفى، فقد تم قبول 4٪ فقط في وحدة العناية المركزة (ICU)، مما يجعل المعلومات حول العواقب طويلة المدى لهذه المجموعة المعينة غير حاسمة، ومع ذلك، تشير الأبحاث السابقة حول نتائج المرضى بعد البقاء في وحدة العناية المركزة إلى أن العديد من مرضى COVID-19 الذين كانوا في حالة حرجة أثناء دخولهم المستشفى سيواجهون فيما بعد ضعفًا فيما يتعلق بصحتهم المعرفية والعقلية و / أو الجسدية".