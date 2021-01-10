بعد دراسة 1400 مريض.. هل علاج قمل الرأس يحارب كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من بين جميع الأشياء التي يتم اختبارها لعلاج COVID-19، ضع في اعتبارك أن الدواء الذي يشيع استخدامه لمكافحة القمل يتصدر عناوين الصحف الدولية بناءً على فعاليته المحتملة.

وأفادت قناة فوكس نيوز، أن طبيباً في إنجلترا أجرى دراسة على 1400 مريض تحسنت نتائجهم بعد الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير عندما عولجوا بـ"الإيفرمكتين"، نعم هو نفس الدواء المضاد للطفيليات الذي يخلص أطفال المدارس من قمل الرأس المزعج، وفقا لـ"thelist".

على وجه التحديد، يبدو أن هذا الدواء يقلل من احتمالية الوفاة من COVID-19 - ، حيث توفي 8 من أصل 573 مريضًا تم إعطاؤهم الإيفرمكتين، بعد دخولهم المستشفى بسبب الفيروس، هذا على عكس 44 من أصل 510 ماتوا بعد تلقي العلاج الوهمي.

وحول هذه النتائج الواعدة، قال عالم الفيروسات أندرو هيل: "إذا رأينا هذه الاتجاهات نفسها تُلاحظ باستمرار عبر المزيد من الدراسات، فسيكون هذا حقًا علاجًا تحوليًا".

على الرغم من نتائج الدراسة، من المهم للغاية ملاحظة أن "هيل" لا يقترح على الأشخاص أن يعالجوا أنفسهم باستخدام الإيفرمكتين إذا أصيبوا بفيروس كورونا.

يمنع تفاقم الإصابة

كما استخدم الدكتور هوان فو في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، العلاج لمرضاه المصابين بـ COVID-19 ، ويقول إنه أيضًا حقق نجاحًا، لكن طبيب الطب الباطني يدمج الإيفرمكتين كجزء من مجموعة كبيرة من الأدوية، مشيرًا إلى: "أنا أعالج بشدة عدوى الجهاز التنفسي الفيروسية - كان هذا دائمًا أسلوبي في الممارسة- وأجد أنه يساعد في منع المرضى من تفاقم الإصابة، سواء الذهاب إلى المستشفى أو استخدام أجهزة التنفس الصناعي".

يحسن حالة المرضى

يقول المنتقدون إن وصف الكثير من الأدوية يمكن أن يؤدي إلى نتائج سيئة، وحتى "فو" يعترف أنه من الصعب معرفة تأثير أي من الأدوية تحديدا أكثر فعالية، ومع ذلك، يشير إلى حوالي 50 مريضًا تلقوا دواء قمل الرأس على وجه التحديد، "يتحسنون مع انخفاض السعال وضيق التنفس والحمى والقشعريرة وآلام الجسم والإرهاق"، ويضيف: "لم ينتهي الأمر بأي منهم في المستشفى".

يمنع تكاثر الفيروس

وفيما يتعلق بكيفية عمله، يشرح الطبيب: "يمنع العلاج كورونا من التكاثر، كما أنه يقلل من الحمل الفيروسي أو كمية الفيروس بالجسم".

نتائج مشجعة.. ولكن

من الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، لكن النتائج الأولية المحيطة بالعلاج تبدو مشجعة، تجدر الإشارة إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تريد إجراء المزيد من الاختبارات على عقار الإيفرمكتين قبل أن تتمكن من التوصية بهذا الدواء لمرضى كوفيد -19.