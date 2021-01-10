اكتشاف صادم.. متغير جديد لـ كورونا يضرب 8 ولايات أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشفت بيانات رسمية، أن سلالة جديدة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، انتشرت الآن في ثماني ولايات أمريكية على الأقل، حيث سجلت البلاد عددًا قياسيًا من حالات الإصابة.

وفقا لموقع " medicalxpress"، ثبت أن سلالة الفيروس التاجي المعروفة بـB117 ، والتي ظهرت في بريطانيا أواخر العام الماضي، أكثر عدوى بنسبة تتراوح بين 40 و 70 في المائة من المتغيرات التي انتشرت سابقًا.

وأظهرت بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC) ، أن السلالة - التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي - تم اكتشافها في ثماني ولايات، وكانت كاليفورنيا وفلوريدا الأكثر تضررًا.

وتم العثور على السلالة أيضًا في كولورادو وتكساس ونيويورك وجورجيا وكونيتيكت وبنسلفانيا، في إجمالي 63 حالة.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، لمجلة نيوزويك، إن المتغير قد يكون أكثر انتشارًا في الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

وأضاف: "أنا متأكد من أن المتغير منتشر بالفعل، وأعتقد أنه من الواضح أنه إذا كان في أماكن مثل كاليفورنيا ونيويورك وكولورادو ... فسيكون قريبًا في عدة ولايات أخرى".

وأثار انتشار متغير كورونا المسمى بـ B117 ومتغير آخر أكثر عدوى من جنوب إفريقيا، والمعروف باسم B1351، مخاوف من ظهور سلالة جديدة مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية قد تنتشر إلى جميع أنحاء العالم.

وقال جيسون ماكدونالد المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض لشبكة سي إن بي سي، إن "الباحثين يراقبون السلالات الأمريكية منذ بدء الوباء، بما في ذلك 5700 عينة تم جمعها في نوفمبر وديسمبر".

وأضاف: "حتى الآن، لم يلاحظ الباحثون ولا المحللون في مركز السيطرة على الأمراض ظهور متغير معين في الولايات المتحدة كما شوهد مع ظهور B.1.1.7 في المملكة المتحدة أو B.1.351 في جنوب إفريقيا."

جدير بالذكر أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 290 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في غضون 24 ساعة وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، بعد يوم من تسجيل الدولة الأكثر تضررًا في العالم ارتفاعًا يوميًا بنحو 4000 حالة وفاة.