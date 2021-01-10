مكياج عيون سموكي شرقي مناسب للمرأة العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 04:38 مساءً - يتمتع المكياج الشرقي بقوة ألوانه وتميزه عن بقية الأساليب، ومعظمها يعتمد على مكياج العيون بأسلوب السموكي الشرقي، حيث تتميز المرأة العربية بالعيون الواسعة والمميزة، مما يساعد على إبراز مكياجها لتحقيق النظرة الشرقية، واليوم نقدم لكِ -عزيزتي- عدة حيل وأساليب لتحصلي على إطلالة جذابة في مكياج العيون السموكي.



مكياج السموكي الشرقي

مكياج السموكي الشرقي



لطالما تميَّز مكياج السموكي الشرقي للعيون بالكحل الأسود الداكن، لذا ضعي الكحل على عينيك من الزاوية الداخلية إلى الزاوية الخارجية، أو مديه من خط الرموش السفلي مع إبقائه متوسط السُّمْك لإبراز عينيك، ويمكنك اختيار ظلال العيون ذات الألوان الجريئة، مثل اللون الفضي المدمج باللون الأسود، ليمنحك طلة السموكي الشرقي، أو كوني أكثر جرأة في إطلاق العنان لمخيلتك لبناء اللون الداكن والغامض على الجفون بأسلوب مجنح سموكي كثيف، وبألوان داكنة وقاتمة تُظهر نظراتك بأسلوب ساحر وجريء، ويمكنك توظيف ألوان موحدة وبارزة كالأخضر والبنفسجي والأحمر البرغندي الدارجة جدًّا على العيون هذا الموسم، أو استخدمي طريقة بناء اللون وامزجي الألوان لعيون سموكي ساحرة ومثيرة، ولا تنسي استخدام الرموش الكثيفة والطويلة للحصول على مكياج عيون قوي، وجعلها تبدو أكبر وأوسع.

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طريقة السموكي الشرقي بالخطوات للمبتدئات

السموكي الشرقي



إن كنتِ بحاجة لطريقة بسيطة ومميزة لمكياج السموكي الشرقي فيمكنك -عزيزتي- أن تبدئي مكياجك بواسطة رسم خط على حدود الرموش بالكحل العربي الأسود، ثم ادمجي اللون مباشرةً بالظلال السوداء بواسطة الفرشاة المخصصة لذلك، ثم طبّقي الظلال بلونك المفضل على الجفن المتحرك، وننصحك باللون البني أو النحاسي أو الذهبي أو المشمشي للمسة ساحرة، وادمجي الظلال جيدًا بواسطة فرشاة الدمج حتى ينتشر اللون بالتساوي فوق طيّة العين، مع سحب الظلال إلى الخارج وتغطية المنطقة بكاملها تحت عظمة الحاجب، وبعد ذلك قومي بتحديد عينيك بتطبيق الكحل العربي على حدود الرموش السفلية، وأعيدي تمرير القلم عدّة مرات لتكثيف خط التحديد، ثم ادمجي اللون جيدًا بالفرشاة، وطبّقي ظلالًا براقة على مدمع العين، ولتحظي بإطلالة أكثر جاذبية ارسمي خط آيلاينر رفيعًا من زاوية العين الخارجية باتجاه طرف الحاجب، ثم ارسمي خطًّا آخر بدءًا من طرف الآيلاينر المجنح المرسوم نحو الداخل نزولًا بمحاذاة الرموش العليا، وبعدها املَئِي الفراغات بالأيلاينر، وضعي طبقات متعددة من الماسكرا السوداء على رموشك، وإن كنت تقصدين الذهاب لمناسبة ضخمة فننصحك باللجوء إلى الرموش الاصطناعية؛ لتتمتعي برسمة عيون شرقية ساحرة.

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