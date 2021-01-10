تسريحات راقية لصاحبات الشعر الطويل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 04:38 مساءً - عندما يتعلق الأمر بالجمال والأناقة، تقع المرأة في حيرة من أمرها، لا سيما عند اختيار تسريحة الشعر العصرية المواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر، والتي تُبرز جمال شعرها الطويل وتمنحها إطلالة لافتة وجذّابة بعيدًا عن التسريحات التقليدية. ولأنَّ تسريحة الشعر هي الطّريقة الأسهل لتغيير إطلالتك، يُقدم لك "الخليج 365.نت" مجموعة من تسريحات راقية لصاحبات الشعرالطويل، لتختاري منها التسريحة التي تُناسب ذوقك وتُعبّر عن شخصيتك.



أجمل موديلات تسريحات شعر راقية لصاحبات الشعر الطويل

تسريحات شعر طويل تناسب جميع الإطلالات

إليك، أجمل تسريحات شعر راقية لصاحبات الشعر الطويل، لتتألّقي بها وتنعمي بإطلالة مُفعمة بالأنوثة والرقي.



تسريحة شعر كيرلي

تسريحات شعر طويل كيرلي لإطلالة نابضة بالحيوية

تُعد هذه التسريحة، واحدة من أفضل تسريحات الشعر الطويل؛ إذ تمنحك لوكًا طبيعيًا نابض بالحيوية. يمكنك أن تعتمدي تمويج خفيف لشعرك، مع ربط الجزء الأمامي إلى الخلف، كما من الممكن أن تقومي بتموجات عريضة تجعل شعرك يبدو أكثر كثافة. كما ويُمكنك تزيينها بإكسسوار مميّز لإضفاء لمسة جمالية عليها تتوافق مع أجواء مناسباتك.



تسريحة الضفائر

تسريحة الضفائر للشعر الطويل لإطلالة لافتة وأنيقة في الوقت ذاته

إمنحي إطلالتك لمسة من التجدّد، وتألقي بمظهر رائع يحبس الأنفاس ويخطف الأنظار، واختاري تسريحة الضفائر التي تُناسب جميع مناسباتك. وتتسّم هذه التسريحة بالطابع العصري والكلاسيكي في نفس الوقت، ويمكنك اعتماد ضفيرة واحدة كلاسيكية مع إسدال بعض الخصلات الناعمة من الأمام ووضع إكسسوارات ناعمة على الضفيرة نفسها. أو عمل ضفيرة عريضة على كل جانب وضمّ شعرك إلى الأسفل على شكل كعكة عشوائية، أو حتى عمل ضفيرة السنبلة على جزء من شعرك وترك الجزء الآخر مُموَّج أو ناعم.

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تسريحة الشينيون الكلاسيكية

تسريحة الشينيون للشعر الطويل لإطلالة كلاسيكية مُفعمة بالأنوثة

تكمن الأناقة كلها في المظهر الكلاسيكي، وعلى الرغم من أنَّ هذا النمط في تصفيف الشعر قديم العهد، إلا أنَّه يبقى دائمًا ضمن صيحات الموضة كأحد أجمل وأرقى تسريحات الشعر الطويل، التي تلجأ إليها العديد من النجمات. يُمكنك تزيينها ببعض الإكسسوارات، كالدبابيس الناعمة المزينة باللؤلؤ لإضفاء المزيد من التألّق.



تسريحة الويفي العريض

تسريحة شعر طويل ويفي عريض لإطلالة جدّا ساحرة

على الرغم من بساطة هذه التسريحة؛ إلا أنَّها تُعزز من جاذبيتك، وتزيد من أناقتك، كما وتًبرز جمال شعرك بشكل جذّاب. فهذه التسريحة تعدّ من أفضل تسريحات الشعر الطويل، خاصة لعاشقات التميُّز والتغيير، وستمنحك نعومة ممزوجة بالجرأة، كما يُمكنك إضافة لمسة ناعمة وهادئة من خلال اعتماد إكسسوار مميّز لتسريحتك في مناسباتك لمزيد من الرُقيّ والفخامة.



تسريحة الكعكة العالية

تسريحة الكعكة العالية لإطلالة عصرية لافتة

هذه التسريحة سريعة وعفوية، وفي الوقت نفسه تُضفي جمالًا ملفتًا على اختياراتك اليومية، وباستطاعتك أيضًا اعتماد الضفائرعلى الكعكة، لتزيدي جمالًا وأنوثة، وتبدين أصغر سنًا مع إطلالة مشرقة مليئة بالحيوية والنشاط، والجدير بالذكر أنَّ تسريحات الكعكة على اختلاف أشكالها وطرق تصفيفها تمنحك مظهرًا عصريًا وأنيقًا، سواء قمت بعملها بكامل شعرك أو على الجزء الأمامي فقط، أو رفعها للأعلى.

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تسريحة الرفعة النصفية

تسريحة الرفعة النصفية تعدّ من أكثر تسريحات الشعر رواجًا

يُقدمها الخبراء على أنها من أفضل الستايلات التي تناسب جميع السيدات والفتيات، وهي من الصيحات الرائجة جدًا حاليًا، بخاصّة لإطلالاتك النهارية ومناسباتك المسائية، فهي عملية ومريحة. فلا تتردّدي بتطبيقها مع إبقاء الخصل الأخرى منسدلة على الأكتاف، ويمكنك اعتماد الغُرَّة الجانبية أو الأمامية مع الرفعة النصفية، كما أنَّ للأكسسوار دورًا كبيرًا في منح تسريحتك حيوية ونعومة لافتة.



تسريحة ذيل الحصان

تسريحة شعر ذيل الحصان لإطلالة غير تقليدية

على الرغم من بساطة هذه التسريحة الشديدة، إلا أنَّها من التسريحات الكلاسيكية الرائعة والتي تمنحك جاذبية فريدة ومظهرًا مميزًا للغاية، يمكنك تجربة عمل تسريحة ذيل الحصان التقليدية، أو ربط جزء من شعرك من الأمام على شكل ذيل مع تمويج كامل الشعر، كما من الجميل أن تجرّبي هذه التسريحة بشكلها غير المنتظم، الذي يمنحك مظهرًا طبيعيًا ولمسة من العذوبة.

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