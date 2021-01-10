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حقائب براقة للسهرات موضة 2021..ستعجبك الخيارات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 04:38 مساءً - لا تتخلي عن الحقيبة البرّاقة التي تكمل أناقتك في  السهرات ، حيث نقدم لكِ مجموعة من المقترحات واحدث موديلات حقائب براقة باللونين الذهبي والفضي لتضيف لمسة فاخرة لإطلالتك موضة شتاء 2021.
تابعي المزيد:تنسيق حقيبة الكتف من وحي مدونات الموضة



حقيبة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen

 

 

Alexander McQueen
Alexander McQueen


من ماركة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen، اخترنا لكِ حقيبة باللون الأحمر مزينة بالقلوب لتمنحك إطلالة رومانسية خلال الإحتفالات.

يمكن تنسيق الحقيبة الحمراء مع فستان اسود أو فضي أو أبيض.
 



حقيبة غوتشي Gucci

Gucci
Gucci

 


قدمت ماركة غوتشي Gucci حقيبة ذهبية براقة تناسب احتفالات رأس السنة، ويتناغم فيها اللون الذهبي مع الاكسسوار المعدني وحزام السلسلة الفضي.

تتناسب الحقيبة الذهبي مع كثير من ألوان الفساتين مثل البيج والأسود والأبيض والأخضر.
 

تابعي المزيد:حقيبة جنب مبطن ومزخرف بسلسلة


 

حقيبة Jeffrey Levinson
 

Jeffrey Levinson
Jeffrey Levinson


أحببنا حقيبة Jeffrey Levinson الفضية البرّاقة والتي تتسم بالنعومة والفخامة في نفس الوقت.




 

حقائب جيمي شو Jimmy Choo

 

JIMMY CHOO
JIMMY CHOO


قدمت ماركة جيمي شو Jimmy Choo موديلات حقائب براقة تناسب احتفالات العام الجديد سواء مغطاة بالغليتر الذهبي أو الفضي أو اللونين معاً في تناغم يخطف الأنفاس.

تتناغم حقائب جيمي شو البرّاقة مع فساتين السهرة باللون الأسود والاحمر والذهبي والفضي والأبيض والأخضر.

 


حقيبة ستيلا مكارتني Stella McCartney

 

Stella McCartney
Stella McCartney


أيضاً قدمت ماركة ستيلا مكارتني Stella McCartney حقيبة برّاقة باللون الفضي مع سلسلة معدنية.

​تابعي المزيد:أحدث موضة اكسسوارات 2021 .. حقيبة الرقبة

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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