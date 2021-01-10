حقائب براقة للسهرات موضة 2021..ستعجبك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 04:38 مساءً - لا تتخلي عن الحقيبة البرّاقة التي تكمل أناقتك في السهرات ، حيث نقدم لكِ مجموعة من المقترحات واحدث موديلات حقائب براقة باللونين الذهبي والفضي لتضيف لمسة فاخرة لإطلالتك موضة شتاء 2021.

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حقيبة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen

Alexander McQueen



من ماركة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen، اخترنا لكِ حقيبة باللون الأحمر مزينة بالقلوب لتمنحك إطلالة رومانسية خلال الإحتفالات.



يمكن تنسيق الحقيبة الحمراء مع فستان اسود أو فضي أو أبيض.







حقيبة غوتشي Gucci

Gucci



قدمت ماركة غوتشي Gucci حقيبة ذهبية براقة تناسب احتفالات رأس السنة، ويتناغم فيها اللون الذهبي مع الاكسسوار المعدني وحزام السلسلة الفضي.



تتناسب الحقيبة الذهبي مع كثير من ألوان الفساتين مثل البيج والأسود والأبيض والأخضر.



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حقيبة Jeffrey Levinson



Jeffrey Levinson



أحببنا حقيبة Jeffrey Levinson الفضية البرّاقة والتي تتسم بالنعومة والفخامة في نفس الوقت.











حقائب جيمي شو Jimmy Choo

JIMMY CHOO



قدمت ماركة جيمي شو Jimmy Choo موديلات حقائب براقة تناسب احتفالات العام الجديد سواء مغطاة بالغليتر الذهبي أو الفضي أو اللونين معاً في تناغم يخطف الأنفاس.



تتناغم حقائب جيمي شو البرّاقة مع فساتين السهرة باللون الأسود والاحمر والذهبي والفضي والأبيض والأخضر.



حقيبة ستيلا مكارتني Stella McCartney

Stella McCartney



أيضاً قدمت ماركة ستيلا مكارتني Stella McCartney حقيبة برّاقة باللون الفضي مع سلسلة معدنية.



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