تنسيقات شتوية للمحجبات من هدير عاطف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 04:38 مساءً - تتميز هدير عاطف بتنسيق أزيائها بأسلوب شبابي مميز، ومع دخول فصل الشتاء نُلهمك من وحيها عدة إطلالات بخيارات بسيطة ومناسبة للمحجبات، منسقة بأساليب مختلفة، فإليكِ الخيارات.



تنسيق المعطف الطويل من هدير عاطف

المعطف الطويل باسلوب حيادي من هدير عاطف



برزت المعاطف الطويلة بشكل كبير في أزياء المحجبات عام ٢٠٢١؛ وذلك لما توفِّره من حشمة ودفء وأناقة عالية، وقد ارتدَتْ هدير عاطف قميصًا وبنطالاً باللون البيج، مع معطف بني طويل، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة باللون الأسود مع حجاب وقبعة باللون البني لمظهر مميز، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببنطال من الجينز الواسع مع بلوزة سوداء ومعطف طويل أبيض مطبع بالأسود، وأكملت ملحقات إطلالاتها باللون الأسود لخيار حيادي كلاسيكي، كما أطلت بمعطف طويل سماوي مع بلوزة صوفية زهرية برقبة عالية مع بنطال من الجينز الواسع، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الزهري والسماوي لمظهر بسيط وأنيق، وتأنقت بمعطف طويل بني مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، وأكملت مظهرها بحجاب رمادي لخيار حيادي ناعم.

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إطلالات هدير عاطف بالجينز في الشتاء

اطلاله كلاسيكية بالجينز من هدير عاطف



لأن البنطال الجينز من القطع العملية والمناسبة للفتيات بمختلف أعمارهن؛ لما يوفره من أناقة وراحة، قسنلهمك -عزيزتي- عدة خيارات من هدير عاطف لتتأنقي على غرارها في الشتاء، حيث نسقت بنطال الجينز الداكن مع معطف من الجلد الأسود وبلوزة حمراء برقبة عالية، وأكملت مظهرها بإكسسوارات سوداء، وفي الإطلالة الثانية اختارت بنطالاً واسعًا من الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء من القطن ومعطف بني طويل، وأكملت مظهرها بدرجات اللون البني لمظهر عملي وبسيط.

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خيارات البنطلونات الواسعة من هدير عاطف

تنسيق شبابي من هدير عاطف بالبنطال الواسع



تعتمد هدير عاطف صيحة البنطلونات الواسعة بشكل كبير في إطلالاتها؛ وذلك لما توفِّره من حشمة وأناقة، كما أنها تتناسب مع مختلف القطع، لذا تألقت ببنطال واسع باللون البنفسجي مع تيشيرت رمادي ومعطف من الجينز الأزرق، وأكملت مظهرها باللون الأبيض والزهري لخيار أنثوي مميز، وفي إطلالة رياضية اختارت بنطالاً واسعًا مع بلوفر باللون الرمادي مع حقيبة خصر بيضاء وقبعة الكاب لخيار مريح وأنيق، ولزي عصري ظهرت ببنطال أبيض من القطن مع بلوزة فسفورية برقبة عالية ومعطف من الجينز الداكن، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأبيض لأناقة مميزة، كما ارتدت بنطالًا واسعًا بنيًّا مع بلوزة رمادية برقبة مرتفعة مع معطف البليزر بكاروهات اللون البني.

