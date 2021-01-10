للمحجبات.. طريقة تنسيق المعطف الطويل في إطلالاتكن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 04:38 مساءً - يُعَدُّ المعطف الطويل من قطع الأزياء الأساسية في خزانة كل فتاة محجبة في فصل الشتاء، فهو يمنح إطلالتها مظهرًا أنيقًا ومميزًا، إضافة إلى ملاءمته للكثير من التنسيقات، وتتجدد موضة هذا المعطف في كل عام لتمنحك إطلالة مميزة ودافئة، ومن وحي مدونات الموضة نلهمك -عزيزتي- اليوم بعض التنسيقات العصرية بالأساليب المتنوعة لخيار شتوي مميز.



آية فوزي بخيارات متنوعة بالمعاطف الطويلة

آية فوزي بخيارات متنوعة بالمعاطف الطويلة



تتميز مدونة الموضة آية فوزي بشعبيتها الواسعة في مجال موضة أزياء المحجبات، حيث تحرص على مواكبة الموضة المحتشمة في كل إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعها على إنستجرام أكثر من مليون و٣٠٠ ألف شخص، وبهذه الصيحة أطلت بمعطف طويل من الفرو الرمادي مع تنورة سوداء مستقيمة وبلوزة زهرية مكتوب عليها بالزهري، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية اللون لخيار بسيط وأنثوي، وتأنقت في إطلالة مرحة بفستان أبيض مصمم بحزام محدِّد للخصر مع معطف أصفر طويل، وأكملت مظهرها بقبعة وحذاء باللون الأبيض لزي مميز، ونسقت في الإطلالة الثالثة معطفًا رماديًّا طويلًا مع تنورة سوداء بقَصَّة مستقيمة وبلوزة وحجاب باللون الأبيض لخيار حيادي أنيق.

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نادية الخولي بإطلالات عصرية بالمعطف الطويل

نادية الخولي بإطلالات عصرية بالمعطف الطويل



نادية الخولي، إعلامية ومدونة موضة تعتمد الكثير من الخيارات الشبابية المميزة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبهذه الصيحة اختارت معطفًا طويلًا باللون الأزرق النيلي مع بلوزة مخططة عرضيًّا بالأسود والأبيض وتنورة سوداء، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأسود لمظهر ناعم ومميز، وتزينت في الإطلالة الثانية بمعطف طويل زهري مع بنطال أسود واسع وبلوزة وحجاب باللون البيج، وأكملت مظهرها بوشاح بيج بكاروهات ملونة لمظهر مميز ودافئ.

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أميرة فرج بتنسيقات حيادية بالمعاطف الطويلة

أميرة فرج بتنسيقات حيادية بالمعاطف الطويلة



أميرة فرج، مدونة موضة تتميز بالتنسيقات البسيطة والمحتشمة المناسبة لكل الفتيات، ومن وحي حسابها على إنستجرام، حيث يتابعها فيه أكثر من ٥٦٠ ألف شخص، نلهمك -عزيزتي- بعض الخيارات منها، حيث ظهرت ببنطال من الجينز مع بلوزة بيضاء ومعطف الترنش البني لخيار حيادي عملي، وارتدَتْ في الإطلالة الثانية بنطالَ الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل بدرجة الأحمر البرغندي، وأكملت تفاصيل مظهرها باللون الأبيض لخيار بسيط وأنثوي.

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