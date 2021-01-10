موديلات أقراط موضة 2021 بوحي من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 يناير 2021 04:38 مساءً - تعتبر الأقراط قطعة لا غنىعنها في إطلالاتك، لذلك تعرفي الى صيحات الأقراط موضة 2021. إنها صيحات ذات تصميمات مختلفة،تناسب الإيقاع السريع للعصر الحديث.

اليك أبرز موديلات أقراط من وحي مجوهرات النجمات.



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أقراط على شكل ورود

دجى حجازي



ارتداء الأقراط الصغيرة التي تكاد تكون خفية بات موضة قديمة، الآن تتجه النساء لشراء الأقراط المستوحاة من الطبيعة والأمور الحياتية الأخرى، ليتسنى لهن ارتدائها نهاراً وليلاً دون الاضطرار للتفكير في الخيار الأمثل لكل فترة من اليوم، مما ألهم العديد من العلامات بأن تصمم مجموعات جديدة مميزة من الأقراط بأشكال مختلفة من الورود و التي تضفي مظهراً مبهجاً وجديداً.





يمكن ارتداء هذه الأقراط المختلفة دون النظر لألوان معينة أو تطابق أي تفاصيل. بل تكمن قواعد اللعبة في اختيار الألوان الجذابة والحجم المعتدل!











أقراط على شكل أصفاد الأذن

ستيفاني صليبا

ستتسلق هذه الأقراط الاذن بطريقة غاية بالجاذبية، وهذه الصيحة وجدت لتبقى، حيث أنها أفضل تعبير عن تفردك وروحك المتمردة بأقراط أنيقة جميلة الشكل، إنها مبهرة، مبتكرة يبدع المصممين في تصاميمها المختلفة وأحجامها المتنوعة، مثالية لامرأة هذا العصر، ويمكن صياغته وترصيعها بأي خامة تحبينها من الذهب والماس والأحجار الكريمة الملونة الساحرة.



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أقراط على شكل حلقات دائرية

نجوى كرم







أتذكرين حلق الطوق الدائري؟ لقد عاد مرة أخرى وبقوة، الاشكال والألوان والأحجام، وبتصاميم تعيد استكشافه وإحياءه مرة أخرى بشكل يناسب العصر. سيظهر القرط الطوق في معظم مجموعات المجوهرات من العلامات المختلفة العام القادم.





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الألوان الواضحة القوية

نادين عبد العزيز





الاقراط الضخمة الملونة بألوان صارخة ميّزت موضة 2021 . إنها مستوحاة من تمرد الفتيات الغجريات اللاتي يهوين لفت الأنظار، وحتى العلامات الكلاسيكية تبنت هذا الاتجاه.



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أقراط الشلال



أنابيلا هلال



نحن على مشارف عام من الابتكار والتجارب في عالم المجوهرات، سيلجأ الصائغون إلى اشكال لافتة تتدلى من أذنيك على شكل شلالات من الماس أو الأحجار الكريمة أو الذهب الخالص أو الكريستال بألوان متعددة ومختلفة.



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