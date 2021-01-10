بعد الكشف عن هويتها.. صاحبة صوت «لؤلؤ» الحقيقي تغلق حسابها الشخصي على «إنستجرام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية، استطاعت المطربة الشابة، نور عبدالسلام، التي تؤدي صوت أغاني الفنانة مي عمر، بمسلسلها الجديد «لؤلؤ»، تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، والإنترنت.

وعلى الفور زار صاحبة الصوت الحقيقي العديد من المتابعين، لمشاركة صورها وإطلالاتها، ومقاطع غنائها بالحفلات والسهرات والتجمعات.

وعقب ساعات من الكشف عن هويتها، والتي وُضع اسمها على التتر باسم آخر وهو «داليدا»، قررت الفنانة الشابة، صاحبة الصوت العذب، غلق حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على أصدقائها فقط، حتى لا يتمكن أحد من رؤية صورها أو مشاهدة المقاطع التي تغني فيها، لسبب غير معلوم.

من هي نور عبدالسلام؟

مطربة شابة في العشرينات من عمرها.

تعزف على الكثير من الآلات الموسيقية.

بدأت الغناء في عمرها الـ18.

كانت بداياتها في فريق الكورال في حفل الفنان مدحت صالح.

درست بكلية تربية موسيقية.

غنت في حفلات الفنانين مدحت صالح وتامر حسني.

يتابعها أكثر من 6 آلاف متابع عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تشارك بالعديد من مقاطع الفيديو التي تحيي فيها بعض السهرات والحفلات.

شاركت بصورة مع الفنانة مي عمر، وزوجها المخرج محمد سامي، معقبة: «صورة للتاريخ».

وضع اسمها على التتر بـ داليدا بدلا من نور.

مسلسل لؤلؤ

ومسلسل لؤلؤ هو مسلسل غنائي اجتماعي، حول مطربة شابة بدأت من الصفر، عقب خروجها من دار أيتام حتى وصولها لأعلى قمة النجاح.

والمسلسل هو البطولة المطلقة الأولى للفنانة مي عمر، أمام كل من أحمد زاهر، هيدي كرم، نجلاء بدر، إدوارد، والفنانة نرمين الفقي.

ويشرف على إخراج العمل، المخرج محمد سامي.