«بار بها وشبهها بـ القمر».. حسن الرداد ووالدته في عيني بعضهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الساعات الأخيرة من مساء أمس، أعلن الفنان حسن الرداد، وفاة والدته، السيدة فادية الرداد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ودون «الرداد»، قائلا: «توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي أطيب وأحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما وسلامي لبابا وفادي وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله»، ومن المقرر تشييع الجنازة من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة دمياط، اليوم، بعد صلاة العصر، وفقا لما أعلنه الفنان عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك».

كيف تحدثت والدة حسن الرداد عنه؟

ربطت علاقة الفنان بوالدته، علاقة صداقة قوية، فلم تكن مجرد علاقة عادية بين أم وابنها، وفقا للعديد من تصريحاتهم.

والدة حسن الرداد عن ابنها: بار بيا جدا

وخلال استضافة السيدة فادية الرداد، خلال عام 2016، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المعروض عبر فضائية cbc، كشفت عن طبيعة علاقتها بابنها «حسن»، وبعض سماته الشخصية.

وقالت والدة الفنان: «أكتر حاجة بحبها في حسن إنه إنسان طيب جدا وعطوف على الناس وبار بيا جدا، وبيحاول يرضيني بكل الطرق، ودايما بييجي على نفسه عشاني، وعشان ناس كتيرة، وده بيرهقه فببقى عايزاه يريح شوية».

واستطردت: «أخد طيبة باباه ورجولته، جدع وشهم ميتأخرش عن حد، هو راجل بيتوتي جدا بيحب البيت والأسرة وبيحب يطلع معانا في كل مكان، أي حاجة حلوة بيروحها بيحبنا نبقى معاه فيها، وبعدين بيحب يبقى مع نفسه بس جوا البيت».

حسن الرداد عن والدته: أهم شخصية في حياتي

ومن جانبه، كشف الفنان حسن الرداد عن طبيع علاقته بوالدته، خلال استضافته ببرنامج it's show time، مع الإعلامي مها الصغير.

وبسؤاله عن الشخصية الأهم في حياته، رد الفنان قائلا: «أهم حد في حياتي أمي وأختي، أنا طالع لها في نفس طريقة الهزار، وطيب وبعرف أحتوي الناس».

حسن الرداد يصف والدته بـ«القمر»

وفي نوفمبر الماضي، شارك الفنان حسن الرداد، متابعيه، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة لوالدته في مرحلة شبابها باللون الأبيض والأسود، وأرفق عليها تعليقا: «القمر».