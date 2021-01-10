9 جروح في الرأس وفقد الشعر بالكامل.. طفلة تغيرت ملامحها بعد تعرضها لهجوم عنيف من كلب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

فقدت فتاة صغيرة جزءا كبيرا من شعرها إثر إصابتها بكسر في الجمجمة وسلخ لفروة رأسها، بعد تعرضها لهجوم عنيف من كلب بيتبول شرس.

وتعرضت الطفلة سافانا دومونت، البالغ من العمر 10 أعوام، لهجوم عنيف من كلب صديقتها، في ولاية أوهايو الأمريكية، وسرعان ما هرعت والدة الطفلة التي تدعى تيرني دومون، 27 عاما، إلى مكان الحادث لتجد ابنتها غارقة في دمائها، ومحاطة بالمسعفين بعد إصابتها بجروح شديدة في الرأس والأذن واليدين، حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

فور نقل الطفلة إلى المستشفى، خضعت لعملية جراحية استغرقت 5 ساعات، وظلت تحت الرعاية الطبية أسبوعا كاملا، لكنها لا تزال تعاني من الصداع المؤلم، وآلام الأعصاب في جسدها.

تفاصيل هجوم الكلب على الطفلة

وقالت الأم تيرني إنه قبل الهجوم، كانت ابنتها تلهو بالخارج مع إحدى صديقاتها وكلبها، لكنه هاجمها بشكل مفاجئ، ولا تزال الطفلة تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب.

وتقول الأم العشرينية: «نرى هجمات الكلاب الشرس دائما خلال الأخبار اليومية، لكنني لم أعتقد أنها ستحدث لطفلتي أو لأي شخص أعرفه، حيث شعرت بالرعب الشديد عندما تم إخباري بالهجوم على طفلتي، وشعرت بالغثيان في معدتي، كنت في حالة صدمة كاملة عندما رأيت ابنتي غارقة في دمائها، التي غطت جسدها بالكامل، وأدركت حينها أنها فارقت الحياة».

وكشفت والدة الطفلة، أن ابنتها أصيبت بـ9 جروح في الرأس، و3 في أذنها اليمنى، وثقب في راحة يدها اليمنى، وكسر في الجمجمة، وتم نقل كميات كبيرة من الدماء لها، بعدما فقدت الكثير من دمائها.

وتابعت تيرني، موضحة أنها فخورة بشجاعة طفلتها، ومواجهتها لإصابتها البالغة والتغلب عليها، على الرغم من ضعف جسدها، إلا أنها قاومت حتى تبقى على قيد الحياة.