قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل ريش بالزعتر، خلال برنامجها «بالصحة والراحة» على قناة «CBC سفرة»، وهي من أنواع الحلويات المفضلة لدى الكثيرين ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل ريش بالزعتر

10 ريش

6 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

5 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 ملعقة كبيرة هريسة شطة

1 بصلة مبشورة

1 ملعقة كبيرة زعتر

ملح

3 ملعقة كبيرة زبدة

1 كوب باربكيو صوص

فلفل أسود

1 كوب ماء او مرقة لحمة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل ريش بالزعتر

في بولة يخلط الثوم والبصل مع الزيت والبقدونس ثم يضاف الهريسة

ثم يضاف الزعتر والباربيكيو صوص

في طاسة ساخنة يوضع نصف كمية التتبيلة ثم ترص الريش على التتبيلة

ثم يضاف باقي التتبيلة على الوجه وتترك حتى تمام النضج

ثم تقدم وتزين بالبقدونس