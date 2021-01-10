القاهرة - سمر حسين - تعد كبدة الفلاح الشهيرة، من أشهى وأشهر ساندوتشات الكبدة الإسكندراني، التي يفضلها الكثير من الناس، خاصة إنها خفيفة دون زيوت أو دهون، فضلًا عن مذاقها.

وتفضل العديد من ربات المنازل، تحضير أشهر الأكلات في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج، لذا نقدم لكِ طريقة عمل كبدة الفلاح في المنزل.

مقادير كبدة الفلاح

كبدة (عصافيري)

ملح

فلفل أسود

فلفل أخضر

خل

ثوم مفروم

عصير ليمون

زيت

كمون

طريقة عمل كبدة الفلاح

تبلي الكبدة بالملح والفلفل والكمون.

ضيفي الخل والليمون، وامزجيهم جيدًا، ثم احفظيها في الثلاجة.

حمري الثوم في الزيت، ثم ضيفي الكبدة المتبلة، وقلبي جيدًا حتى تمام النضج.

تقدم مع الفلفل الأخضر الحار والعيش الفينو.