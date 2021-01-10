ثلاث وصفات لعمل البيض

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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
07:50 ص | الأحد 10 يناير 2021
تقدم «هن» ثلاث وصفات للبيض كالآتي:
بيض مافن للأولاد
المقادير
5 بيض
بيكينج باودر
طماطم
سبانخ بلدي
جبنة شيدر أصفر مبشور
جبنة فيتا
بروكلي
مسلوق كينوا
مسلوق جبنة شيدر أحمر مبشور
جبنة موتزاريلا مبشور
فلفل ألوان
مشروم
سبانخ
طريقة تحضير بيض مافن للأولاد
يخفق البيض مع البيكينج باودر والملح والفلفل
تضاف الإضافات حسب الرغبة وتخفق جيدا
وتوضع في قوالب كاب كيك
تدخل الفرن حتى تمام الطهي
وتقدم
بيض بالزبادي
المقادير
صفار بيض مسلوق
زبادي
عسل أبيض
طريقة تحضير بيض بالزبادي
يخلط صفار البيض المسلوق بالزبادي
يضاف العسل حسب الرغبة ويقدم الخليط
بيض اسكتلندي
المقادير
بيض مسلوق
لحم مفروم
برغل
بقدونس
كزبرة خضراء
جوزة الطيب
بهارات
ملح
فلفل أسود
زيت
بصل
ثوم
زعتر
طريقة تحضير بيض اسكتلندي
افرمي البصل والثوم والزعتر والكزبرة الخضراء وبقدونس والبهارات وجوزة الطيب وملح وفلفل
ضيفي اللحم المفروم واستمري في الفرم ثم ضيفي البرغل المنقوع والمصفى من الماء واستمري في الفرم حتى تحصلي على عجينة طرية
افردي العجينة على كيس بلاستيكي وغلفي البيض بالخليط
اقلي البيضة باللحم المفروم في زيت غزير ساخن وقدميها