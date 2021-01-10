قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كيكة يوسفي، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل كيكة يوسفي

2 كوب دقيق

نصف كوب زيت

1 كوب سكر

رشة بيكنج صودا

1 ملعقة كبيرة خل

2 بيضة

بشر يوسفى

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 كوب عصير يوسفى

الصوص

شرائح قشر يوسفى

1 كوب عصير يوسفى

نصف كوب سكر

طريقة عمل كيكة يوسفي

يضرب فى الخلاط اليوسفى بعد إزالة البذر

يصفى عضير اليوسفى ويضرب فى الخلاط مع السكر والزيت والبيض وبشر اليوسفى والخل والبيكنج صودا

يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح

يضاف خليط اليوسفى لخليط الدقيق ويقلب برفق

تدهن صينية بالزيت أو السمنة وترش بالدقيق ثم ترش بالسكر ويوضع بها القليل من شرائح قشر اليوسفى

يصب خليط الكيك فى الصينية حتى 45 دقيقة حتى تمام النضج

الصوص

تخلط مكونات الصوص وتضاف على الكيكة بعد أن يبرد

تقطع وتقدم