في عيد ميلادها.. إطلالات غير تقليدية لـ سميرة سعيد: السيراميك والمكرونة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحتفل اليوم الفنانة المغربية سميرة سعيد، بعيد ميلادها الـ63، فهي المميزة بصوتها الغنائي الآخذ للقلوب، وبخفتها في خطف الأنظار إليها، الشهيرة بالإطلالات الشبابية والروح المبهجة رغم تقدم عمرها.

فالإطلالات غير التقليدية والشبابية هي أكثر ما يميز الفنانة المغربية المعروفة بـ«الديفا»، وفي أحيان أخرى، كانت صاحبة الموضة تتبعها الكثير من الفتيات الشابات.

وبمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم، يرصد «هن» في التقرير التالي، أبرز الإطلالات الغريبة للفنانة سميرة سعيد.

شعر كيرلي

كعادتها اختارت الفنانة سميرة سعيد، «لوك» مختلف تجذب به أنظار جمهورها، عن ألبومها الأخير، وفي هذه المرة ظهرت الفنانة المغربية بشعر كيرلي قصير، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، أعلنت به عن أغنيتها الجديدة «قط وفأر».

سوبر مان

قبل عامين، طرحت الديفا أغنية «سوبر مان»، التي ظهرت من خلالها بإطلالة غير تقليدية، إذ ظهرت بوشم يغطى الجزء العلوي من جسدها.

المكرونة

وفي جلسة تصوير لعام 2015، ظهرت من خلالها الفنانة سميرة سعيد وهي ترتدي فستان بالشعيرات الحلزونية، وأطلق عليه متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لقب «فستان المكرونة».

المكرونة

وفي جلسة تصوير لعام 2015، ظهرت من خلالها «الديفا» وهي ترتدي فستان بالشعيرات الحلزونية، وأطلق عليه متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لقب "فستان المكرونة".

الكيس البلاستيك

خضعت «الديفا» لجلسة تصوير بعدسة المصور شريف قمر في عام 2016، لصالح إحدى المجلات، وظهرت خلالها بفستان بنفسجي قصير من تصميم «راما»، تعلوه طبقة أخرى طويلة من البلاستيك الشفاف، ما عرضها لسخرية الكثير من متابعيها.

السيراميك

وفي جلسة تصوير أخرى للفنانة المغربية نالت سخرية بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، العام الماضي، بعدما ظهرت بفستان قصير يجمع بين اللونين الأبيض والأزرق للمصمم اللبناني طوني ورد، شبهه البعض بألواح السيراميك.