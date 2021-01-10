عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل فطائر الجلاش، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل فطائر الجلاش

جلاش

سمنة

بيض

لبن

زبادى

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

بسطرمة

جبنة رومى

جبنة موتزاريلا

فلفل أسود

زيتون حلقات

ملح

طريقة عمل فطائر الجلاش ​للدهن

يخلط الزبادى مع البيكنج بودر والقليل من اللبن والسمنة

للحشو

تشوح قطع البسطرمة فى السمنة على النار

يضاف البيض ويقلب الخليط

تدهن اوراق الجلاش بخليط الزبادى والسمنة

تحشى أوراق الجلاش بخليط البسطرمة أو الجبن والزيتون

تسوى على طاسة على النار

تقلب على الوجه الآخر

تقدم عند تمام النضج