في يوم ميلادها.. قصة حب سميرة سعيد وهاني مهنا: بدأت بصداقة وانتهت بطلاق بسبب الإنجاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفتت الأنظار بقوة صوتها وطاقتها منذ أن بدأت مشوارها الفني في الثامنة من عمرها، فقد شاركت في برنامج بالتلفزيون المغربي، وتألقت بأغنية من روائع الست أم كلثوم، حصلت على العديد من الجوائز بينها جوائز الموسيقى العالمية ومنحها الملك محمد السادس «وسام القائد» في احتفالات عيد العرش 2009، هي الفنانة المغربية سميرة سعيد.

ويتزامن اليوم 10 يناير، يوم ميلاد الديفا سميرة سعيد الـ63، ويُقدم «هُن» لقطات من حياتها الأسرية والعاطفية، بعيدًا عن الفن، خلال السطور التالية.

قبل 33 عامًا تزوجت الفنانة المغربية سميرة سعيد، من الملحن هاني مهنا، والتي بدأت بعلاقة صداقة بينهما، وخلال استضافته في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، تحدث الملحن عن كواليس لقائه بالديفا وزواجه وانفصاله عنها، إذ قال «سميرة كانت صديقتي قبل ما نتجوز، كنت بحكيلها كل مشاكلي، فكانت بالنسبة لي حصالة وبتحافظ على السر بشكل غير طبيعي».

وأرجع سبب انفصالهما إلى عدم الإنجاب، حيث قال «هو طبعا النصيب، وكمان محصلش خلفة».

وحلت الفنانة المغربية سميرة سعيد ضيفة على برنامج «توأم روحي»، مع الإعلامي نيشان، للمرة الأولى تفاصيل علاقتها بالموسيقار هاني مهنا، وأسباب طلاقهما وانفصالهما الذي استمر 6 أعوام، «بنتقابل من حين لآخر في المناسبات المختلفة في الأعياد، وأوقات بنكلم بعض في التليفون».

«كلانا نعمل في نفس المجال، وأن موضوع زواج الفنان من داخل الوسط الفني لها لم يكن ناجحًا، وأن الخلافات الفنية في العمل بينهما كانت تنتقل إلى المنزل»، هكذا تحدثت الفنانة عن قصتها مع هاني مهنا، وذكرت إحدى المواقف، قائلةً، «كان طليقي يقود فرقتي الموسيقية كان يعزف بآلة بيانو صوتها عال جدا ما كان يتسبب في إثارة غضبي، في إحدى الحفلات قال لي وأنت تغنين كان تركيزك مع أحد الأشخاص من الجمهور ينظر لك بإعجاب، بينما أنا كنت مركزة مع نفسي ».