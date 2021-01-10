بـ8 مكونات طبيعية.. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر في المنزل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، تعالت من جديد دعوات عدم التوجه إلى مراكز التجميل إلا للضرورة، لتزداد التساؤلات عن طريقة مضمونة وطبيعية لصبغ الشعر في المنزل، خوفا من التواجد في تجمعات مراكز التجميل.

وقدم الدكتور عادل عبدالعال استشاري الأمراض الجلدية في كتابه «الطب القديم»، وصفة طبيعية لصبغ الشعر في المنزل دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز التجميل.

مكونات صبغة الشعر الأشقر

حناء خام.

كركم.

قرض السنط.

قشر الرمان.

كاموميل.

سنامكي.

ماء فاتر.

كوب من الزبادي.

طريقة تحضير صبغة الشعر الأشقر

- خلط الحناء الخام والكركم وقرض السنط وقشر الرمان والكاموميل والسنامكي داخل وعاء عميق جيدا.

- إضافة الماء والزبادي على الخليط.

- وضع تلك الصبغة الطبيعة على الشعر بعد غسله وتجفيفه لمدة 6 ساعات، ثم غسله جيدا.